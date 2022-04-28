في أول زيارة آسيوية له.. شولتس يشيد بدعم اليابان لأوكرانيا

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بدعم اليابان لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وقال شولتس اليوم الخميس (28 نيسان/أبريل 2022) خلال منتدى حوار لغرفة التجارة الخارجية الألمانية باليابان في طوكيو: "منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا وقفت اليابان بصفتها شريكاً بمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم (G7) بوضوح وحسم بجانب أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".



وتابع المستشار الألماني في مستهل زيارته، التي تستمر يوماً واحداً، أن توجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى قمة إدارة الأزمات الخاصة بمجموعة السبع في بروكسل في آذار/مارس الماضي كان أكثر من مجرد لفتة سياسية، وقال: "لأنه صار واضحاً من خلال ذلك: الديمقراطيات القوية اقتصادياً بالعالم تتكاتف سوياً".

وأشار شولتس إلى أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لم يتوقع هذا التكاتف، وقال: "نعلم جميعاً أن هذه الحرب ليست موجهة ضد أوكرانيا وحدها، حيث يتسبب جيش بوتين في معاناة ودمار لا يمكن تصورهما".



كما حذر شولتس من الانغلاق وتقويض العولمة في ظل العواقب الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وذلك لأجل الاقتصاد العالمي، وقال: "ما نحتاجه بدلا من ذلك هو عولمة أخرى". وأكد المستشار أن "تقويض العولمة ليس مجدياً، إنها ليست خياراً- بالتأكيد ليس بالنسبة للدول التي تتبنى التجارة المفتوحة والحرة مثل ألمانيا واليابان".

وأضاف شولتس أن التطورات الأخيرة مثل أزمات الديون والاغلاق والتضخم والحرب تظهر أن "التجارة الحرة والمنافسة الحرة والأسواق المفتوحة ليست أموراً بديهية". وأشار مستشار ألمانيا إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد أظهر هشاشة سلاسل التوريد. ومع أن شولتس شدد على ضرورة وجود تجارة حرة، إلا أنه أكد أيضاً وجوب أن تكون عادلة وقائمة على قواعد.

وأكد مستشار ألمانيا أيضاً أنها "ليست صدفة" أن تكون اليابان أول دولة يزورها في آسيا، وقال عن العلاقات الألمانية-اليابانية: "تربط بلدينا صداقة عميقة". جدير بالذكر أن زيارة شولتس لليابان هي أول زيارة له لقارة أسيا منذ توليه مهام منصبه. واختيار شولتس لليابان كأول وجهة له بالمنطقة يعد أمراً غير معتاد؛ حيث كانت الصين هي أول دولة توجه إليها كل من المستشارة السابقة أنغيلا ميركل والمستشار الأسبق غيرهارد شرودر في آسيا.

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