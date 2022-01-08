 في أول اجتماع منذ سنوات.. الناتو وروسيا يفشلان في حل الخلافات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

في أول اجتماع منذ سنوات.. الناتو وروسيا يفشلان في حل الخلافات

واجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقبات خلال المحادثات مع موسكو في مقر حلف الناتو في بروكسل، سعيا لتجنب نزاع جديد في أوكرانيا. وعبر أمين عام الناتو عن رفض دول الحلف مطالب روسيا المتعلقة بنظام أمن جديد في أوروبا.

محادثات روسيا والناتو في بروكسل

أمين عام حلف شمال الأطلسي ستولتينبيرغ يلتقي نائب وزير الخارجية ونائب وزير الدفاع الروسيين

قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء (12 يناير/ كانون الثاني 2022) في ختام اجتماع استمر قرابة أربع ساعات في مقر الحلف مع مساعد وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو: "ثمة اختلافات رئيسية بين الحلفاء وروسيا حول" الوضع في أوكرانيا وشرق أوروبا.

مختارات

وأضاف ستولتنبرغ بأنه سيكون من المستحيل لأعضاء الحلف، البالغ عددهم 30، الموافقة على المطالب الجوهرية لموسكو المتعلقة بنظام أمن جديد في أوروبا، وشدد خصوصا على أنه لن يكون لروسيا حق تعطيل انضمام أوكرانيا المحتمل للحلف في نهاية المطاف.

ونبّه ستولتنبرغ إلى أن روسيا لن تكون مخولة تعطيل أي مسعى من أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي داعيا إلى "خفض التصعيد" فيما يتعلق بالتعزيزات العسكرية الروسية عند حدود جارتها. وقال "أوكرانيا دولة ذات سيادة، لأوكرانيا حق الدفاع عن نفسها، أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا".

وأضاف "روسيا هي المعتدي. روسيا هي من استخدم القوة ويستمر في استخدام القوة ضد أوكرانيا". وتابع "وهم يحشدون قرابة 100 ألف عنصر ومدفعية ومدرعات ومسيّرات وعشرات آلاف الجنود الجاهزين للقتال مستخدمين خطاب تهديد، هذه هي المشكلة".

وكانت حكومة الرئيس فلاديمير بوتين قد قدمت للغرب لائحة من المطالب تضمن استبعاد ضم أعضاء جدد مثل أوكرانيا وجورجيا وفنلندا على ضفته الشرقية. كما طالبت موسكو بقيود على انتشار قوات الحلف في جمهوريات سوفياتية سابقة انضمت للحلف بعد الحرب الباردة.

مشاهدة الفيديو 02:22

خلافات الأميركيين والروس بشأن أوكرانيا وأمن أوروبا

الجانب الروسي قال بعد الاجتماع إن المحادثات الأمنية مع حلف شمال الأطلسي كانت "عميقة" و"صريحة" لكن ما زال هناك الكثير من الخلافات "الجوهرية" بين الجانبين.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا وحلف شمال الأطلسي ليس لديهما "أجندة إيجابية، لا شيء على الإطلاق"، محذّرا من أن استمرار تدهور الوضع قد يؤدي إلى "العواقب الأكثر خطورة على الأمن الأوروبي والتي لا يمكن توقعها".

ووافقت موسكو على إعادة إحياء مجلس ناتو-روسيا، وهو هيئة استشارية أُنشئت العام 2002 وعُلّقت أعمالها في تموز/يوليو 2019.

وجرت محادثات بين روسيا وناتو في العام 2019، لكن التعاون العملي بين الفريقين توقف في العام 2014 بعد غزو روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمّها إليها. وسُحبت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ناتو في تشرين الأول/أكتوبر بعد طرد ثمانية أعضاء منها تشتبه القوى الغربية في قيامهم بالتجسس.

نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان

نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان أكدت خلال الاجتماع على أن "لكل دولة الحق السيادي في اختيار مسارها".

وشاركت في المحادثات نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، التي كتبت بعد الاجتماع في تغريدة "خلال اجتماع مجلس ناتو-روسيا اليوم، أعدت تأكيد المبادئ الرئيسية للنظام الدولي وللأمن الأوروبي: لكل دولة الحق السيادي في اختيار مسارها".

وكانت شيرمان التقت في وقت سابق هذا الأسبوع بموفدين من الكرملين في جنيف لحوار روسي أميركي مباشر، ووعد مسؤولون أميركيون بالتضامن في وقت تم توسيع المحادثات لتشمل سفراء من أعضاء الحلف الثلاثين.

وقبيل المحادثات قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "استمرار سياسة الباب المفتوح التي يتبعها ناتو والتقدم الإضافي لحلف شمال الأطلسي نحو حدودنا هو بالتحديد ما يهددنا من وجهة نظرنا". وأضاف "هذا بالضبط ما نطلب عدم استمراره من خلال تقديم ضمانات ملزمة قانونا".

ورفض بيسكوف الخوض في مسألة ما إذا كانت روسيا ستشن عملية عسكرية في حال رفض هذه الضمانات وقال "لا نرغب في إطلاق التهديدات وتحديد المهل على غرار مسؤولين أميركيين".

مشاهدة الفيديو 28:46

مسائيةDW : بعد المحادثات الأمريكية - الروسية.. ما القادم لأوكرانيا؟

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)

 

مواضيع ذات صلة

(FILES) This combination of pictures created on January 2, 2022 shows Russia's President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscu on March 1, 2018, Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kiev on December 8, 2021 and US President Joe Biden in Wilmington, Delaware on January 15, 2021. - US President Joe Biden and his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky are due to speak by phone on January 2, 2022, amid growing fears that a Russian military buildup near the border with its pro-Western neighbor heralds an invasion. The show of US support for Ukraine comes days after Biden warned Russian President Vladimir Putin of severe consequences if Moscow invades the former Soviet country. (Photo by AFP)

محادثات مرتقبة بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا خلال ساعات 08.01.2022

أبدت واشنطن استعدادها للحوار مع موسكو بشأن أوكرانيا وإمكانية قيام كل جانب بتقييد التدريبات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة. لكن مصدراً أمريكياً أشار في الوقت نفسه إلى مجموعة عقوبات صارمة يمكن فرضها على روسيا مستقبلاً.

+++FÜR ROAD NICHT GEEIGNET!+++Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sprechen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Außenministerium.

ألمانيا منفتحة على مناقشة ضمانات أمنية لروسيا بشأن أوكرانيا 22.12.2021

في تصريحات قد تشكل مدخلا لانفراج، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية موقفا منفتحا حيال إجراء محادثات حول مقترحات روسيا الخاصة بوضع ضمانات أمنية ملزمة من أجل تهدئة الصراع الحدودي بينها وبين أوكرانيا. فماذا اقترحت الوزيرة؟

This handout photo taken from a video released on Thursday, April 22, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service, shows Russian troops take part in drills in Crimea. The Russian military is conducting massive drills in Crimea involving dozens of navy ships and thousands of troops in a show of force amid tensions with Ukraine. The maneuvers were described as the largest since Russia annexed Ukraine's Black Sea peninsula in 2014 and threw its weight behind separatist insurgents in eastern Ukraine. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

موسكو تحذر الغرب من خطر الصراع المسلح 27.12.2021

حذرت وزارة الدفاع الروسية الملحقين العسكريين الغربيين من المخاطر التي يمثلها اندلاع صراع مسلح بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، في ظل التوترات الأخيرة بينهما بسبب أوكرانيا.