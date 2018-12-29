في ألمانيا .. فيلم سينما بالمجان لأعضاء "البديل"!

تعرض دار سينما في مدينة هاخنبورغ الألمانية فيلم "قائمة شندلر"، الذي يروي قصة رجل أعمال ألماني من بوهيميا أنقذ نحو 1100 يهودي من معسكرات الإبادة النازية خلال الحرب العالمية الثانية، مضحياً بكامل ثروته مقابل إنقاذ اليهود من المحرقة. دار السينما عرضت الفيلم الشهير بمناسبة اليوم العالمي لضحايا محرقة اليهود، أو ما يعرف بالهولوكوست. غير أن القصة لا تنتهي عند هذا الحد، فالظريف في الأمر أن دار السينما عرضت دخولاً مجانياً لناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي، ما أثار حفيظة الحزب المعادي للأجانب.

الخبر نقله موقع "بينتو" الألماني، الذي أورد أيضاً رد فعل الحزب، إذ اعتبر عرض دار السينما المجاني لناخبيه "مثالاً على التمييز والافتراء على أصحاب الرأي الآخر"، حسب وصف الحزب. فردّت إدارة دار السينما بتصريح كتب فيه: "مبادرتنا واضحة ولا تعني استبعاد أو تشويه صورة حزب البديل، وشعور البعض بأنه قد تعرض للهجوم لم يكن أبداً في نيتنا وغير مفهوم بالنسبة لنا".

أوسكار شندلر الحقيقي

وأضافت إدارة السينما بالقول: "لا أحد يعتقد أن ناخبي حزب البديل نازيون، والحاجة إلى تنوير بشأن التأريخ أمر يعود إليهم". كما أشار تصريح دار السينما إلى أن برنامج "حزب البديل يدعو بقوة إلى التقليل من الأحداث التاريخية في حينها"، في إشارة إلى "الهولوكست".

وعُرض فيلم "قائمة شندلر" قبل 25 عاماً وهو من بطولة ليام نيسن والسير بن كينغسلي، ومن إخراج ستيفن سبيلبيرغ، وفاز الفيلم بسبع جوائز أوسكار في عام 1994.

ع.خ/ ي.أ