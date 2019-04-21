في ألمانيا .. تعشق طائرة بوينغ وتمارس الجنس معها منذ خمس سنوات!

عندما تتحرك زعانف الطائرة الميكانيكية بحركات إيقاعية معدنية، تجيبها ميشيل (29 عاماً) بغنج: نعم حبيبي، أنا أحبك أيضاً". الغريب في الأمر أن حبيبها ما هو إلا عبارة عن نموذج لطائرة بوينغ من نوع (737 – 800). ميشيل تتكلم بجدية ولا يوجد ما يوحي بأنها مجنونة، إذ تعمل الشابة الألمانية بائعة في متجر ببرلين وتمارس حياتها بصورة طبيعية.

صحيفة "برلينه تسايتونغ" التقت بالفتاة ووجهت لها سؤالاً فيما إذا كانت تعاني من مشاكل نفسية أو عقلية، وهو ما نفته ميشيل وقالت للصحيفة: أنا طبيعية، ولكنني في البدء اعتقدت أيضاً أنني مجنونة بسبب تعلقي بطائرة". لكنها أضافت: "لكن الإنسان متنوع في تصميم علاقاته العاطفية".

وذكرت الصحيفة أنه يوجد في العالم نحو 40 شخصاً يرتبطون عاطفياً مع مجسمات، مثل مبان أو أجهزة موسيقية أو قطارات أو حتى برج إيفل في باريس.

أما علاقتها مع طائرة بوينغ فمستمرة منذ خمس سنوات، وتطلق ميشيل على "حبيبها" تسمية "كنوفي". وتقول: "بعد خمس سنوات ما زلت متولهة به". وتداعب ميشيل الطائرة أثناء النوم وتمارس حتى الجنس معها.

وتنام ميشيل مع نموذج للطائرة طوله 1.6 متر اشترته من الإنترنت بـ800 يورو، وتقول: "أجدها مثيرة جداً كما تجد نساء أخريات عضلات الرجال مثيرة".

أما عن سر علاقتها بالطائرة، قالت ميشيل لبرنامج حواري صباحي على إحدى القنوات الألماني إنها بدأت في عام 2011، عندما أنهت علاقتها مع آخر رجل في حياتها. وعندما التقت بالطائرة أحست بمشاعر تجاهها، حسب ما تقول، وعرفت أنها وجدت حبها الأبدي مع هذه الطائرة.

ز.أ.ب/ ي.أ