في ألمانيا الغنية.. نحو نصف مليون مُشّرد بعضهم يفترش الشارع!

وضعت الحكومة الألمانية خطة عمل وطنية للقضاء على ظاهرة التشرد بحلول عام 2030. يعتقد المشردون ومعهم الجمعيات الخيرية أن الخطة إيجابية، لكنها قد تكون مجرد إعلان نوايا لا يحل المشكل. كيف ذلك؟

لمدة عقدين من الزمان، كان ديرك ديمارسكي بلا مأوى، يعيش جزئيًا في ملاجئ الطوارئ المعدة للمشردين وجزئيًا في الشوارع. حياته أثرت على طريقة تفكيره، إذ يقول "تعلمت درساً من كوني بلا مأوى لمدة 20 عامًا، لأنني كنت أفكر وأتصرف ضد نفسي بطريقة تمييزية وضارة"، يقول لـ DW، مضيفا: "لكن في السنوات الأخيرة أدركت أن أي شخص يمكن أن يقع في هذا الموقف الذي من الصعب الخروج منه".

الآن، يعدّ ديمارسكي جزءًا من صحيفة فرايشتيته أونلاين تسايتونغ، وهي صحيفة محلية، يكتبها المشردون في بلدة فرايشتات الصغيرة في ساكسونيا السفلى، وهو عضو في منظمة للتمثيل الذاتي للأشخاص بلا مأوى، وهي منظمة تهدف إلى منح المشردين صوتًا سياسيًا في ألمانيا.

يقول ديمارسكي إن أكبر عقبة أمام المشردين الذين يحاولون العثور على منزل هي الوصم الاجتماعي. "إذا كنت تريد الخروج من حالة اللا مأوى والعثور على مكان معقول للعيش فيه، فإن أول سؤال يُطرح عليك: أين تعيش حاليًا؟ وإذا أخبرت صاحب عقار محتمل أنك تعيش في مأوى للمشردين، فستجد نفسك خارج اللعبة بسرعة كبيرة"، يوضح ديمارسكي.

نهاية اللا مأوى؟

زادت مشكلة التشرد خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل النقص المستمر في السكن. وعلى الرغم من صعوبة تحديد الأرقام الدقيقة، تقدر الحكومة الألمانية أن هناك حوالي 375,000 شخص بلا مأوى في البلاد، بينما تضع مجموعة العمل الاتحادية لمساعدة المشردين (BAG-W) العدد عند 600,000، بعضهم 50,000 يعيشون فعليًا في الشوارع.

تلتزم السلطات الألمانية بتوفير ملاجئ طوارئ للأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، لكن الكثيرين يفضلون البقاء خارجها لأن هذه الملاجئ غالبًا لا تضمن الخصوصية أو الأمان. صورة من: Florian Gaertner/photothek/IMAGO

تشمل هذه الأرقام أي شخص لا يملك عقد إيجار أو لا يملك منزله الخاص. تلتزم السلطات الألمانية بتوفير ملاجئ طوارئ للأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، لكن الكثيرين يفضلون البقاء خارجها لأن هذه الملاجئ غالبًا لا تضمن الخصوصية أو الأمان.

لمكافحة المشكلة، أصدرت الحكومة الألمانية "خطة عمل وطنية" في أواخر أبريل/نيسان لمعالجة المشكلة بحلول عام 2030، وهي المرة الأولى التي تضع فيها حكومة اتحادية ألمانية وثيقة من هذا القبيل. تتكون هذه الخطة المقدمة من وزارة الإسكان الاتحادية، من 31 نقطة، تقدم أفكارًا مثل تقديم النقود لحكومات الولايات لبناء السكن الاجتماعي، محاربة التمييز في سوق الإسكان، ومساعدة الناس على الحصول على تأمين صحي، وجعل خدمات الاستشارة أكثر سهولة في الوصول.

العيش في الشوارع "يشبه الحرب"

كل هذا يبدو جيدًا جدًا، حسب ما ذكرته منظمات العون للمشردين التي تم استشارتها قبل صياغة الخطة، لكن ذلك فقط كبداية. أثنى ديمارسكي وزملاؤه على مدى استعداد وزيرة الإسكان كلارا غيويتز للعمل من أجل تغيير الوضع، وكذلك قيامها باستشارتهم، لكنه يعتقد أن الخطة غامضة وغير ناضجة.

وكذلك تعتقد منظمات المشردين الأخرى بأن الخطة تبدو كإعلان مواقف فقط. "أتساءل إذا لم تكن الخطة في الحقيقة مجرد ورقة موقف"، تقول كورينا مونشو، مديرة "مشروع السكن أولاً" في برلين. "الأشخاص الذين يجب عليهم فعلاً تنفيذ الخطة، أي السلطات المحلية، لا يزالون لا يعرفون كيف يفترض أن يقوموا بذلك."

تساعد "مبادرة السكن أولاً" الأشخاص بلا مأوى على العثور على منازل خاصة بهم، دون قيد أو شرط، على أساس الحق في السكن. "أخبرني واحد ممن نتعامل معهم أن العيش في الشوارع يشبه الحرب"، تقول لـ DW.

وتوضح: "كل يوم أنت في وضع القتال أو وضع البقاء على قيد الحياة. الناس بلا حماية تمامًا، يقظون على الدوام، ليس لديهم مساحة خاصة، لا يوجد مكان لديهم فيه أي خصوصية. كل شيء قد تحتاجه كحاجة أساسية ليس متوفرًا. ذلك يؤثر على نفسيتك".

نقص السكن اللائق

في الوقت الحالي، تقول الجمعيات الخيرية إن الوضع في سوق الإسكان صعب جدا لدرجة أن الكثير من الناس عالقون في الملاجئ الجماعية لسنوات. خطة الحكومة الجديدة هي محاولة لمعالجة ذلك، ولكن بالنسبة للناشطين، هي لا تزيد عن كونها إعلان نوايا.

المنظمات الخيرية كانت تنادي منذ وقت طويل بخطة حكومية مماثلة، يؤكد لارس شيفر، المتحدث باسم مساعدة المشردين في خيرية دياكونيا للكنيسة البروتستانتية. ويتابع: "حقيقة أن السياسيين يعالجون حاليا هذه القضية أمر إيجابي. هذا يعني أننا يمكن أن نستمر في تذكير الحكومة بالأهداف التي صاغتها"، يقول لـDW.

أسعار الإيجار تبلغ 1000 يورو لشخص واحد في الشهر في برلين - صورة أرشيفية. صورة من: Ute Grabowsky/photothek/IMAGO

لكنه يقول أيضًا إن النقاط الـ 31 في الخطة ما هي إلا "مجموعة من التدابير التي اتفقت عليها الحكومة من قبل، بينما بعضها لا يؤدي إلى تغييرات كبيرة في القانون أو لا يكلف أيّ أموال".

ومن هذه النقاط، التزام الحكومة الفيدرالية بتقديم مبلغ 18.15 مليار يورو (19.45 مليار دولار) لصالح الولايات الفيدرالية لبناء المساكن الاجتماعية للفترة من 2022 إلى 2027، ومنها الشقق المعدة للإيجار.

لكن تم الإعلان عن هذا الصندوق منذ عامين، واضطرت الحكومة في العام الماضي للاعتراف بأنه تم توفير 22.545 وحدة سكنية جديدة فقط في عام 2022، بعيدًا كل البعد عن هدفها المتمثل في 100.000 وحدة سكنية في السنة.

"هذا يجعلني أفكر: بالتأكيد، يمكنك كتابة ذلك هناك، ولكنه لا يساعد لأنه في النهاية كل ما يتم القيام به لا يؤدي إلى انخفاض أعداد المشردين"، تقول كورينا مونشو.

يعتقد شيفر أن هناك إجراءات أكثر وضوحًا يمكن للحكومة اتخاذها، على سبيل المثال، يمكن أن تضع السلطات المحلية حصصًا للمشردين في المساكن الاجتماعية الجديدة. أو بشكل مماثل، يمكن للحكومة الفيدرالية أن تنص على أن نسبة معينة من الأموال المقدمة للولايات لبناء مساكن اجتماعية يمكن استخدامها لإسكان المشردين.

ولا يتعلق الأمر فقط بإنفاق المزيد من النقود، تقول مونشو، بل يتعلق بتوزيع أفضل، لافتة أن أسعار الإيجار تبلغ 1000 يورو لشخص واحد في الشهر في برلين، بينما لا ينبغي أن تكلف شقة هذا القدر في برلين.

أعده للعربية: ع.ا