في أكثر من 40 حالة .. تقنية الفيديو أنقذت الحكام الألمان

نجحت تقنية الكاميرة للمراقبة في تعديل أكثر من 40 قرارا كان من الممكن أن يكون خاطئا، لحكام كرة القدم الألمان في ذهاب الدوري الألماني لكرة القدم وبطولة الكأس لهذا الموسم 2018/ 2019. وحسب إحصائيات قدمها الاتحاد الألماني لكرة القدم، فحص مساعدو الفيديو 879 حالة في 153 مباراة، في 248 مرة حدث اتصال بين الحكم الأول ومساعديه الجالسين قبالة الفيديو.

وفي لقاء معDW علق الحكم الألماني لكرة القدم لوتز ميشائيل فروهلش على استياء الجماهير من عمل تقنية الفيديو، حيث لم تمر مباراة في مرحلة الذهاب من الدوري أو الكأس لم يتم خلالها استعمال التقنية. وقال إن الجماهير تعتقد أن التقنية ستسمح بمباراة من دون تعقيدات، لكن التقنية تحتاج وقتاً كي تعمل في كل مباراة.

وحول عقوبة لمس الكرة باليد وإن كان متعمدا أم لا رغم استعمال تقنية الفيديو، قال الحكم الدولي السابق إن الاتحاد حاول المستطاع خلال الفترة الماضية لتوحيد آلية اتخاذ القرار. كما أن هذه الآلية لاقت قبولا من قبل الأندية الألمانية وعلينا احترام القرارات الدولية تجاه ذلك، وتحديد خروج اليد عن الجسم أو عدمها خلال لمس الكرة.

وحول طبيعة الاتصال بين طاقم المساعدين أمام الفيديو والحكم الرئيس في ساحة الملعب أوضح يوخين دريس، وهو حكم سابق للكرة أيضا، أن الحكم يرسل إشارة إلى مساعديه في حال عدم وثوقه من الحصول على رؤية معينة لحدث ما. وكذلك ندرب مساعدي الفيديو على التأكد إن كان الحكم قد تمكن من المشاهدة فعليا أم لا.

يذكر أن النقاش حول تقنية استعمال الفيديو في كرة القدم يتم بشكل إيجابي أكثر في هولندا وإسبانيا، بعكس الانتقادات السلبية تجاه عمل التقنية في ألمانيا.

ع.خ/ أ.ح