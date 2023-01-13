في أغنية جديدة ـ شاكيرا تفتح النار على شريكها السابق بيكيه وحبيبته

أطلقت النجمة الكولومبية، شاكيرا، الخميس 12 يناير/ كانون الثاني أغنية هاجمت فيها شريك حياتها السابق ولاعب كرة القدم جيرارد بيكيه. وأثار العمل الذي جرى الاستماع إليه 34 مليون مرة في أقل من 24 ساعة، ردود فعل واسعة من مستخدمي الانترنت.
وانتشرت عبر مواقع التواصل تعليقات وآراء تتمحور حول أغنية شاكيرا التي يُتابع حساباتها عشرات الملايين من مستخدمي الانترنت.
وهاجمت كلمات أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" التي جرى تأليفها بالتعاون مع المنتج الأرجنتيني الشهير، بيزاراب، بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا البالغة 23 سنة.
وتقول كلمات الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية "ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتنِ بعقلك أيضاً. (..) لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".
الإنفصال موضوع أغانيها الأخيرة؟
وأُطلقت الاثنين الماضي 09 يناير/ كانون الثاني حملة دعائية عن الأغنية شملت تحليق طائرة مع لافتة كُتب عليها جملة من العمل ("ذئب مثلي ليس لرجل مثلك") فوق منتجع "مار ديل بلاتا" الساحلي في الأرجنتين.
"بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" هي الأغنية الثالثة التي تتناول فيها شاكيرا موضوع انفصالها عن بيكيه، بعد "تيه فيليسيتو" و"مونوتونيا". وكانت قصة الحب بين شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) قد بدأت سنة 2011، وأثمرت ولادة طفلين هما ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).
وبعد علاقة استمرت أكثر من عشر سنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو/ حزيران من العام الماضي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنا توصلهما إلى اتفاق على حضانة طفليهما.ولا تزال المغنية التي لم ترتبط بعقد زواج مع بيكيهولم تتشارك معه أي أصول، تواجه قضية تهرب ضريبي في إسبانيا لم يُحدد بعد أي تاريخ للمحاكمة المرتبطة بها.
أ.ف.ب / إ.م
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
ولدت شاكيرا في عام 1977، وتُعْتَبَر من أشهر الفنانات في أمريكا اللاتينية، أصدرت ألبومها الغنائي الأول وهي سن الرابعة عشرة من عمرها، غير أن إنطلاقتها التي حققت لها الشهرة كانت في عام 1996 عندما تمكنت من مزج موسيقى أمريكا اللاتينية مع موسيقى الروك وأخرجتها بأسلوب عربي.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
فازت شاكيرا بأول جائزة "جرامي" لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية عام الألفين بعد ذلك أصدرت ألبومها الأول بعنوان "لوندري سيرفس"، وفي عام 2001 إحتل هذا الألبوم المرتبة الثالثة في مسابقة الأغاني، وفازت بفضله بجائزة الـ "جرامي" الثانية، كما حازت في عام 2006 على جائزة "إم. تي. في" عن أفضل أغانيها "هيبس دونت لاي".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
أمسيت أغنيتا "هيبس دونت لاي" و"أورال فيكسيشن" من أشهر أغاني شاكيرا ذات الجذور الكولومبية والإيطالية واللبنانية. أصدرت في عام 2009 ألبومها بعنوان: "المرأة الذئبة" والذي مَكَنها من الفوز بجائزة اوربا الموسيقية "إم. تي. في".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
إذا رجعنا بذاكرتنا إلى فعاليات كأس العالم لكرة القدم في عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا سنتذكر عبارة " واكا واكا"، وهي الأغنية التي غنتها "شاكيرا" وأدخلت البهجة في قلوب المشاركين بهذه البطولة العالمية.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
على مدى عشر سنوات كانت شاكيرا متزوجة من "أنطونيو دي لا روا" إبن الرئيس السابق للأرجنتين، غير أنهما إنفصلا في عام 2010 إثر خلافات بينهما. في الصورة : شاكيرا برفقة زوجها أنطونيو في "لاس فيغاس" عام 2007.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
في عام 2010 أيضا انكشفت علاقة شاكيرا الغرامية مع لاعب كرة القدم الإسباني "جيرارد بيكيه" الذي يلعب لنادي برشلونة، وللشريكين طفلين هما "ميلان" و "ساشا".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
يبدو أن فوزها بجائزة "جرامي" مرتين لم يرض طموحها، في عام 2011 نُقش اسمها على ممشى مشاهير هوليوود. تمتلك شاكيرا منازل في كل من "ميامي" و جزر البهاما، و في مسقط رأسها مدينة بارانكويلا،كولومبيا وإسبانيا.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
أطلقت شاكيرا على الجمعية الخيرية التي أسستها إسم "جمعية القدم الحافية"، وتهدف هذه الجمعية إلى توفير التعليم للأطفال في بلادها "كولومبيا". في الصورة : "شاكيرا برفقة عدد من الأطفال في حفل لوضع حجر الأساس لمدرسة في مدينة "قرطاجنة" الكولومبية".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
عُينت شاكيرا في لجنة تحكيم برنامج مسابقات هواة الغناء الشهير "ذا فويس" الذي ترعاه قناة "إن. بي. سي" في موسمة الرابع لعام 2013، وأظهرت سرعة في البديهة وحازت على إعجاب المشاركين بالبرنامج. شاكيرا لن تُشارك في دورة برنامج "ذا فويس" الخامسة بل ستشارك في دورته السادسة.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
إلتقطت هذه الصورة ل شاكيرا السنة الماضية خلال جلسة لتصوير فيلم الرسوم المتحركة الثلاثي الأبعاد "زوتوبيا"، حيث ستؤدي فيه صوت الغزالة زوتوبيا بنسختيه الإنكليزية والإسبانية، كما ستؤدي أغنية "تراي إيفري ثينغ" في فيلم الرسوم الذي حاز على جائزة الـ "جولدن غلوب".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
شاكيرا هي سفيرة منظمة اليونيسيف للنوايا الحسنة، زارت مؤخراً منتدى دافوس لتسهم في توفير التعليم والإقبال عليه. وتعمل مع جهات متعددة لتأمين التمويل للعملية التعليمية. وقد قدمت لها مؤسسة "شواب" جائزة "كريستال" التي تُمنح عادة للفنانين الذين يلتزمون بتحسين أوضاع الناس. كيت مويزر/غالية داغستاني