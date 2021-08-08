في آخر رسالة لها كمستشارة.. ميركل تناشد الألمان لتلقي اللقاح!

كررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي ستتنحى عن منصبها الأسبوع المقبل، الدعوة إلى تلقي اللقاح ضد كوفيد-19 في الرسالة الأخيرة من سلسلة مدونات بالفيديو (بودكاست) اعتادت من خلالها مخاطبة مواطنيها.

"فيروس غادر يؤخذ على محمل الجد"

وقالت ميركل في رسالة الفيديو الأخيرة السبت (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021): "نحن في وضع خطير للغاية في خضم هذه الموجة الرابعة من الجائحة، وفي بعض أجزاء بلدنا لا يمكن وصف الوضع إلا بأنه مأساوي". وحثت ميركل المواطنين على أخذ "الفيروس الغادر على محمل الجد".

وفي إشارة إلى الجرعات الأولى، أو المعززة أكدت ميركل أن كل لقاح يساعد في مواجهة الجائحة، مشيرة إلى "وحدات العناية المركزة المكتظة"، وإلى الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة الذين يتعين نقلهم جوا عبر ألمانيا، وإلى "العدد الكبير بشكل مفزع" من الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس، وقالت: "كل واحد منهم يترك وراءه عائلات أو أصدقاء في حالة ذهول وحيرة وعجز. هذا أمر مرير للغاية، لأنه كان يمكن تجنبه. الحل في أيدينا من خلال اللقاحات الفعالة والآمنة".

وشكرت ميركل التي من المقرر أن تسلم السلطة الأربعاء المقبل إلى مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمستشارية أولاف شولتس "الغالبية العظمى" ممن "يحترمون اللوائح ... ويبرهنون كل يوم عن هذا الحس المتحضر الرائع في بلدنا - والذي بدونه لا يمكن لأي مستشار أو حكومة أن تفعل أي شيء".

وستكون إحدى المهام الأولى للتحالف مع حزب الخضر والليبراليين بقيادة أولاف شولتس، تمرير مشروع قانون يفرض إلزامية التطعيم اعتبارًا من فبراير/ شباط أو آذار/ مارس 2022 بعد أن أعلن قسم كبير من الطبقة السياسية تأييده.

مشاهدة الفيديو 01:51 ميركل تدعو المواطنين لتلقي اللقاح المضاد لكورونا

بداية الرسائل مع مونديال 2006

ورسالة ميركل الأخيرة هي واحدة من أكثر من 600 بودكاست سجلتها خلال 16 عامًا من توليها منصبها كمستشارة.

وتناولت في مدونتها الأولى في عام 2006 قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا مسألة أخف بكثير من الجائحة. وقالت وهي تتذكر ذلك: "أمنيتي في ذلك الوقت، بأن يُحتفل بمباريات كأس العالم أيضًا على نطاق كبير خارج الملاعب، تحققت مثل حكاية صيف خيالية". وقالت مستذكرة "في ذلك الوقت، كان أمرًا غير عادي تمامًا أن يخاطب رئيس الحكومة الجمهور مباشرةً عبر الإنترنت".

ومن خلال المدونة التي تناولت فيها "مواضيع قريبة من قلبها" من البيئة والثقافة والأمن إلى الرقمنة والمساواة في الحقوق ومكافحة معاداة السامية، ضاعفت منذ ما يقرب من عامين رسائلها المتصلة بالجائحة.

وسجلت ألمانيا 64510 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت و378 وفاة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 102946.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)