في آخر دقيقة.. ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر الصامد منذ نحو نصف قرن

حطم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32 عاماً)، مهاجم بايرن ميونيخ، السبت (22 مايو/ أيار 2021) رقم الأسطورة غيرد مولر القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، والصامد منذ 49 عاماً، بعد أن سجل في الدقيقة الأخيرة من آخر مباراة لفريقه هذا الموسم، والتي انتهت بالفوز على آوغسبورغ بنتيجة 5-2، ليرفع حصيلته إلى 41 هدفاً ويتفوق على رقم أسطورة بايرن السابق.

وحقق مولر الرقم القياسي السابق في موسم 1971-1972 حين سجل 40 هدفاً وهو رقم عادله ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي.

وظهر لعقود أن هذا الرقم سيظل خالداً للأبد. لكن بعد أن سجل ليفاندوفسكي 34 هدفاً في الموسم الماضي، تمكن المهاجم البولندي من تحطيم الرقم هذا الموسم رغم أنه غاب عن خمس مباريات بسبب الإصابة وإراحته. ويحتل المهاجم البولندي بالفعل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني على مدار تاريخه، برصيد 277 هدفاً، ويأتي فقط خلف مولر الذي أحرز 365 هدفاً.

ليفاندوفسكي يحطم في مباراة أوغسبورغ (22 مايو/ أيار 2021) رقم الأسطورة مولر الصامد منذ 49 عاما.

"أفضل سفير لبولندا وليس للبيع"

وبإمكان ليفاندوفسكي أن يحطم رقمه الجديد الموسم المقبل، فقد أعلن الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، كارل هاينز رومينيغه، أن ليفاندوفسكي ليس للبيع. وصرح رومينيغه للقسم الرياضي في بوابة "فيرتوالنا بولاسكا" البولندية مساء أمس الجمعة بأن" ليفاندوفسكي لن يتم بيعه، ووكيله، بياني تساهافي، يعرف ذلك، لكن قل لي أنت: من يمكنه بيع لاعب قادر على إحراز 60 هدفاً في العام وحصل على لقب أفضل لاعب في العالم وعمره 32 عاماً؟"

ويمتد عقد ليفاندوفسكي مع بايرن حتى عام 2023، وأوضح رومينيغه أنه يرحب بتمديد عقد اللاعب بشكل مبكر، مضيفاً أن "ليفاندوفسكي، الذي يتمتع بحالة بدنية مدهشة، يمكنه أن يلعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات على أعلى مستوى، فلماذا لا تكون هذه المدة في بايرن ميونيخ؟ إن روبرت يشبه ماسة".

وفي ختام المقابلة، قال رومينيغه: "عندي رجاء لكم: من فضلكم قولوا لرئيس الوزراء البولندي إن روبرت ليفاندوفسكي هو حالياً أفضل سفير لبولندا".

ص.ش/ ي.أ (رويترز، د ب أ)