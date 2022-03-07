فيينا ترحب وبرلين تنفي علمها بوساطة المستشار الأسبق شرودر لدى بوتين

نفت الحكومة الألمانية علمها بلقاء تردد أنه جمع بين المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية يوم الخميس (10 مارس/ آذار 2022) أنه لم يتم إبلاغ المستشار الألماني أولاف شولتس أو حكومته بمثل هذه الزيارة.

وكانت بوابة "بوليتيكو" الإخبارية ذكرت في وقت سابق أن شرودر موجود في موسكو لمقابلة بوتين في محاولةللوساطة في الحرب الأوكرانية. ولم يصدر تأكيد رسمي بعد بشأن ما ذكرته البوابة.

وكان السفير الأوكراني في برلين، اندري ميلنيك، اقترح في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية قبل أسبوع بأن يقوم شرودر بالتوسط بين أوكرانيا وروسيا "فهو واحد من القلائل هنا في ألمانيا الذين ربما لا يزال لديهم اتصال مباشر بالسيد بوتين وليس هناك أحد لديه مثل هذا الأمر في ألمانيا وفي الدول الأوروبية الأخرى".

وكانت زوجة شرودر سويون شرودر-كيم كتبت عبر تطبيق انستغرام يوم السبت الماضي: "يمكنكم أن تتأكدوا أن زوجي سيفعل كل ما يمكن أن يفعله من أجل الإسهام في إنهاء الحرب بغض النظر عن الإنذارات الصادرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو منظمات مثل الاتحاد الألماني لكرة القدم على سبيل المثال".

وتجمع شرودر علاقة صداقة منذ سنوات بالرئيس الروسي، ويواجه انتقادات منذ فترة طويلة بسبب علاقاته مع موسكو وتزايد الضغط عليه على خلفية الحرب في أوكرانيا؛ وتمسك شرودر بعلاقاته التجارية مع روسيا وتحديدا بمناصبه القيادية في شركتي نورد ستريم1 ونورد ستريم2 وشركة روسنفت التي يترأس مجلس الإشراف والمراقبة عليها.

من جانبه رفض المستشار الألماني أولاف شولتس التعليق على الأنباء التي تحدثت عن لقاء مزعوم لشرودر بوتين في موسكو. وردا على سؤال حول الموضوع، قال شولتس على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في مدينة فرساي الفرنسية أمس الخميس:"لا أريد أن أعلق على هذا".

لكن المستشار النمساوي كارل نيهامر رحب بالاجتماع بين شرودر وبوتين في موسكو. وقال نيهامر ليلة الخميس/الجمعة على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي قرب باريس: "أعتقد أنه يجب استخدام كل الإمكانيات لفتح قنوات اتصال"، مضيفا أن جودة جهود الوساطة سيُجرى تقييمها عندما يقدم شرودر تقارير عن النتائج.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)