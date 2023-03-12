فيينا تحت المجهر: في الواقع وعلى إنستغرام

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تشتهر العاصمة النمساوية بقصورها ومركزها التاريخي العريق. كل ذلك يبدو على إنستغرام أكثر من رائع. فهل ترقى زيارة فيينا إلى مستوى ما تعد به الصور على وسائل التواصل الاجتماعي؟
كل ليلة يداوم متطوعون على إغاثة مهاجرين تقطعت بهم السبل أمام بوابات مركز استقبال اللاجئين الرئيسي في النمسا ويصحبونهم إلى حيث يمكنهم تناول الطعام والنوم.
قبل ثلاث سنوات، وفي مثل هذا اليوم، أي 31 يناير 2020، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما ألقى بظلاله على العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة. فماذا تغير بالنسبة للسياح وكيف أثر البريكست على قطاع السياحة البريطاني؟
بمناسبة "يوم التوعية بالزواحف"، أعلنت حديقة الحيوانات "شونبرون" عن نجاح أول عملية محافظة نسل سلحفاة "باتاغور باسكا" أو السلحفاة الشمالية في العالم.وتعتبر هذه السلحفاة واحدة من أندر ثلاثة أنواع من السلاحف في العالم.
مثل 6 أشخاص أمام محكمة في فيينا يشتبه في قيامهم "بتسهيل تنفيذ جرائم باسم ارتباطهم المشترك" بتنظيم "داعش"، وذلك في الهجوم الذي جرى في العاصمة النمساوية عام 2020. المتهمون يدفعون ببراتهم وأسر الضحايا تأمل في تحقيق العدالة.
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