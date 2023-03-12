 فيينا تحت المجهر: في الواقع وعلى إنستغرام | يوروماكس | DW | 19.03.2023

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يوروماكس

فيينا تحت المجهر: في الواقع وعلى إنستغرام

تشتهر العاصمة النمساوية بقصورها ومركزها التاريخي العريق. كل ذلك يبدو على إنستغرام أكثر من رائع. فهل ترقى زيارة فيينا إلى مستوى ما تعد به الصور على وسائل التواصل الاجتماعي؟

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