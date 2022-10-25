فيوليتا - الطريق الطويل نحو العبور الجندري

بعد إصابتهما بالحيرة في البداية، قرر والدا فيوليتا دعمها في طريقها الطويل والشاق نحو التحول. تواجه فيوليتا العديد من التحديات: فمن الناحية الطبية عليها اتخاذ قرار بشأن تناول حبوب حاصرات الهرمونات من عدمه. لأن تناولها سيوقف تطور السمات الذكورية بمجرد دخولها سن البلوغ، أما من الناحية القانونية فعليها الحصول على بطاقة هوية باسم وجنس جديدين. وفي وقت لاحق، قد تفكر في تغيير جنسها. التحديات التي ستواجهها فيوليتا في طريقها إلى سن الرشد يجسدها في هذا الفيلم أشخاص آخرون أكبر سنا منها مروا بنفس التجربة.

أما ألان، فهو مراهق عابر جندريا من مدينة قرب برشلونة انتحر، لأنه لم يعد يتحمل المضايقات في المدرسة. شكل موته صدمة للمدينة ولعائلته. لقد تغيرت حياة والدي ألان، إستر وتشافي بشكل جذري: أصبحا ناشطين ويكرسان نفسيهما للنضال من أجل حقوق العابرين جندريا. يدرك إيفان، الذي سمع النبأ الفظيع عن وفاة ألان، أنه هو أيضا فتى متحول جنسيا.

يروي هذا الفيلم الوثائقي قصص أبطال بطريقة مؤثرة للغاية بهدف المساعدة في التطبيع مع ظاهرة الأطفال المتحولين جنسيا. وهذا جزء مهم في النضال من أجل حقوق المتحولين جندريا الذي يقوم به نشطاء مثل كارلا ديلغادو. فقد لعبت ديلغادو دورا فعالا في إصدار قوانين تحمي حقوق مجتمع الميم. يعكس الفيلم التحول الاجتماعي البطيء في السنوات الأخيرة نحو تعامل أكثر انفتاحا وتسامحا مع الأشخاص المتحولين جنسيا.





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