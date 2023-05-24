فيهمارنبيلت: أطول نفق تحت الماء في العالم

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يتم حاليا بناء وتركيب أطول نفق سابق التجهيز في العالم بين الدنمارك وألمانيا. نفق فيهمارنبيلت يقلل وقت الرحلة بين هامبورغ وكوبنهاغن إلى النصف. تقرير حصري عن بناء يبلغ وزنه 70.000 طن.
استعصاء سياسي واستعراض قوة في الشارع بعض تجليات الأزمة داخل "البيت الشيعي" بين قوى "الإطار التنسيقي" الموالي لإيران وخصمه التيار الصدري. إلى أين تتجه الأزمة؟ وأين السنة والأكراد منها؟
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