 فيهمارنبيلت: أطول نفق تحت الماء في العالم | صنع في ألمانيا | DW | 24.05.2023

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صنع في ألمانيا

فيهمارنبيلت: أطول نفق تحت الماء في العالم

يتم حاليا بناء وتركيب أطول نفق سابق التجهيز في العالم بين الدنمارك وألمانيا. نفق فيهمارنبيلت يقلل وقت الرحلة بين هامبورغ وكوبنهاغن إلى النصف. تقرير حصري عن بناء يبلغ وزنه 70.000 طن.

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