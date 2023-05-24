فيهمارنبيلت: أطول نفق تحت الماء في العالم

بعد احتكامهما للشارع.. هل يلجأ طرفا الأزمة العراقية للسلاح؟

استعصاء سياسي واستعراض قوة في الشارع بعض تجليات الأزمة داخل "البيت الشيعي" بين قوى "الإطار التنسيقي" الموالي لإيران وخصمه التيار الصدري. إلى أين تتجه الأزمة؟ وأين السنة والأكراد منها؟