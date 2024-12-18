فينيسيوس يقود ريال مدريد للفوز بكأس القارات للأندية

فاز ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بثلاثية نظيفة، ليتوج بكأس القارات للأندية، ويضيف لقبا عالميا تاسعا إلى خزانة ألقابه.

توجريال مدريد بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم بفوزه 3-صفر على باتشوكا المكسيكي بعدما تناوب كيليان مبابي ورودريغو وفينيسيوس جونيور على تسجيل الأهداف، الأربعاء (18 كانون الأول/ ديسمبر 2024)، ليحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اللقب الأول للبطولة المستحدثة من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وفرض ريال مدريد سيطرته في ملعب لوسيل في قطر، التي تحتفل اليوم بعيدها الوطني، ولم يبذل بطل دوري أبطال أوروبا الكثير من الجهد ما سمح لمنافسه بطل أمريكا الشمالية بتهديد مرمى الحارس تيبو كورتوا عن طريق المرتدات.

وافتتح عملاق إسبانيا أهدافه في الدقيقة 37 بعد عمل جماعي رائع، إذ مرر جود بلينغهامإلى فينيسيوس جونيور لينطلق مراوغا حارس المرمى قبل أن يهيأ الكرة لزميله مبابي الذي أطلق تسديدة سهلة في الشباك.

وأضاف رودريغو الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء بعد عمل فردي رائع. واختتم فينيسيوس أهداف فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 84، احتسبت بعد تدخل من أسامة إدريسي لاعب باتشوكا على لوكاس فاسكيز.

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اللقب العالمي التاسع

وبعد فوزه ثلاث مرات بكأس القارات بنظامها القديم، التي كانت تلعب بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى خمسة ألقاب في كأس العالم للأندية، أصبح لدى ريال مدريد تسعة ألقاب عالمية، حيث فاز بكأس العالم للأندية بنظامها القديم 5 مرات في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022 إضافة إلى كأس إنتركونتيننتال التي كانت تجمع قديما بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية برصيد 3 مرات في أعوام 1960 و1998 و2002.

كما واصل الإيطاليكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا )لأفضل مدير فني هذا العام نجاحاته محققا اللقب الخامس في 2024 بعد التتويج بألقاب السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروباوكأس السوبر الأوروبي.

وحل كأس القارات للأندية محل بطولة كأس العالم للأندية التي تغير نظامها لتقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا، بدلا من سبعة، على أن تستضيف الولايات المتحدة النسخة الأولى في الصيف المقبل.

ع.ج/ ف.ي (رويترز، د ب أ)