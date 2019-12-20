فينغر: هناك بعض ملامح ميسي في محمد صلاح

بعد بداية صعبة نوعاً ما في هذا الموسم بسبب الإصابة وتذبذب مستواه، بدأ نجم ليفربول محمد صلاح في استعادة بريقه المعتاد فوق أرضية الميدان. وعاد النجم المصري مؤخراً إلى هوايته المفضلة في هز شباك الفرق المنافسة من مباراة تلو الآخرى.
ولا يتوقف فقط تألق صاحب القدم اليسرى الساحرة على تسجيل الأهداف، بل يساهم أيضاً في صناعتها لباقي نجوم الفريق ومن وضعيات مختلفة. ويحظى تطور مستوى صلاح من موسم إلى آخر بإعجاب واحد من أشهر المدربين في عالم الساحرة المستديرة.
فقد قال مدرب أرسنال السابق أرسن فينغر، إن محمد صلاح يشبه نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي. وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية "أحب تطور صلاح لأن لديه لمسات مثل صانع الألعاب".
واستعان أرسن فينغر بمباراة ليفربول أمام مونتيري المكسيكي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية من أجل تفسير الشبه بين صلاح وميسي. وقال المدرب الفرنسي في هذا الصدد: "لقد خلق صلاح الكثير من الفرص حول منطقة الجزاء وهذا أمر استثنائي. كما كانت هناك بعض ملامح ميسي في صلاح".
وأردف:"أحب الشخص الذي يستطيع تسجيل العديد من الأهداف، ويساعد أيضاً في صناعتها لزملائه". واختتم كلامه قائلاً "هذا هو اللاعب الكامل. هذا ما يعجبنا جميعاً وهذا ما نريده من لاعبينا".
يشار إلى أن محمد صلاح، سيقود ليفربول السبت أمام فلامينغو البرازيلي في نهائي مسابقة كأس العالم للأندية. وتميل كفة "الريدز" للفوز في المباراة وإضافة اللقب إلى خزينة الفريق الإنجليزي المرصعة بأكثر من لقب محلي وقاري.
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