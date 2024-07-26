فيليب لام يعرض منزله للإيجار لليلة واحدة بسعر زهيد

يبقي العديد من المشاهير تفاصيل حياتهم الشخصية بعيداً عن أعين الآخرين، لكن بطل كأس العالم 2014 فيليب لام يعرض منزله الفاخر للإيجار بسعر زهيد لليلة واحدة، ما السر وراء ذلك؟

يدعوكم نجم كرة القدم الألمانية فيليب لام لقضاء ليلة في فيلته المطلة على بحيرة تيغرنسي الألمانية. يقول بطل كأس العالم لعام 2014 الذي يعيش مع زوجته وطفليه في المنطقة الواقعة جنوب مدينة ميونيخ: "لا يمكننا الانتظار حتى نشارككم الأجواء المريحة لهذا المنزل ونقدم لضيوفنا تجربة فريدة من نوعها".

الدعوة إلى البيت الجميل موجهة لشخصين لقضاء ليلة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بتكلفة لا تزيد عن 21 يورو لليلة الواحدة. واختيار السعر لم يأت اعتباطاً، فهو يرمز إلى رقم قميص قائد بايرن ميونيخ السابق. ويريد بطل العالم 2014 أيضاً الترحيب بالضيوف شخصياً قبل تقديم وجبة عشاء بافارية - ربما في غرفة تناول الطعام المفروشة على الطراز الريفي خلف النافذة الكبيرة المزينة بالخشب.

ويمكنك قضاء الليلة في منزل لام عبر منصة التأجير Airbnb التي غالباً ما تطلق حملات ترويجية مماثلة. وفي الصيف الماضي، عرضت المنصة لفترة وجيزة منزل أحلام باربي "Barbie's Malibu Dreamhouse" في كاليفورنيا، وهي فيلا وردية فاخرة على طراز لعبة الدمية باربي تزامناً مع عرض الفيلم الذي يحمل الاسم ذاته في دور السينما. وفي مارس/ آذار الماضي عرضت المنصة تأجير "المكتبة السرية" بكاتدرائية القديس بولس الشهيرة في لندن لليلة واحدة.

وفي هذا السياق يقول لام لمجلة آي دي: "استمتع بكوني مضيفاً وبالسفر إلى جميع أنحاء العالم كلاعب كرة قدم. اعتقد أنها فكرة رائعة أن أمنح الآخرين الفرصة لقضاء ليلة في منزلي".

وبالعودة إلى تأجير منزل نجم المنتخب الألماني السابق، فإن الفائزان سيحظيان بفرصة مشاهدة المنزل الفسيح من الداخل والذي يبدو تقليدياً تماماً من الخارج بنوافذه المشبكة وشرفته ذات الأشكال الخشبية المنحوتة. لكن يمكن التمتع فيه بالمسبح الداخلي، وفي غرفة الجلوس، حيث يمكن مشاهدة صورة مدافع المنتخب الألماني السابق فوق الموقد إضافة إلى الكثير من التذكارات والكؤوس التي حصل عليها في مسيرته.

ويمكن للراغبين طلب تأجير المنزل في 7 أغسطس/ آب المقبل ابتداءا من الساعة السادسة مساء على منصة Airbnb.

وإضافة إلى قضاء الليلة في منزل فيليب لام وعائلته سيحصل الفائزان أيضاً على تذاكر لمباراة لفريق بايرن ميونيخ وقميصين موقعين من لاعب بايرن السابق.

ع.غ