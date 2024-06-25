فيليب لام يعترف بمعضلات البنية التحتية في "يورو 2024"

في تصريح مفاجئ، أقر فيليب لام، مدير بطولة "يورو 2024"، بصحة الانتقادات المتعلقة بالبنية التحتية المحيطة بالبطولة، مشيراً إلى وجود قصور في الاستثمار على مدى العقود الماضية.

اعترف فيليب لام، مدير بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، بصحة الانتقادات الموجهة للبنية التحتية المحيطة بالبطولة، منتقدًا نقص الاستثمار في هذا المجال على مدى العقود الأخيرة. جاء ذلك خلال تصريحاته مساء الاثنين (24 حزيران/ يونيو) في لايبزغ، حيث وعد لام بتحسينات للجماهير، وقال إنه يتم التواصل مع شركة السكك الحديدية الألمانية الرئيسية "دويتشه بان".

وقال لام في مؤتمر صحفي عقد في لايبزغ مساء الاثنين: "أعتقد أننا كبلد فشلنا في تطوير البنية التحتية بشكل كافٍ خلال العقود الأخيرة".

وخلال الأسبوع الأول من البطولة، عبرت الجماهير عن استيائها من الظروف المحيطة بانتقالهم من وإلى الملاعب، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي يستغرقه المرور عبر البوابات. ورداً على ذلك، وعد لام بتحسينات ملموسة للجماهير وأوضح أنه يتم التواصل مع شركة السكك الحديدية الألمانية الرئيسية "دويتشه بان" لتحسين خدمات النقل.

في تجربة شخصية، ذكر لام أنه تأخر في حضور مباراة أوكرانيا وسلوفاكيا في دوسلدورف يوم الجمعة الماضي بسبب تأخر القطار، مما أضاف إلى الإحساس بضرورةتحسين النظام. وقال: "بشكل عام، أسافر عبر القطار لمدة عشرة أيام الآن، وكنت دقيقاً في أغلب الأوقات. بالطبع، تأخرت، وهو أمر مزعج بالتأكيد، خاصة بالنسبة للجماهير التي سافرت لمسافات طويلة وأنفقت الكثير من الأموال".

وقال مدير البطولة:"ستواصل شركة دويتشه بان بذل أقصى ما في وسعها لضمان أن تصل الجماهير من النقطة ألف إلى النقطة باء في الوقت المحدد". وأشار إلى أن هذه المشكلة لم تحدث الآن، خلال البطولة فقط، ولكن كان ينبغي العمل عليها منذ فترة طويلة.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)