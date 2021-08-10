فيلنيوس مدينة تجتذب صناع الفيلم

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في عاصمة ليتوانيا يتم في كل عام تصوير العديد من الأفلام الدولية. ولا يكاد يوجد في أي مدينة أوروبية أخرى العديد من التصاميم المعمارية المختلفة من عدة عصور وتنوع في الطبيعة مثل فيلنيوس.
يحاول مهاجرون غير نظاميين أغلبهم من العراقيين منذ أيام العبور من بيلاروسيا إلى ليتوانيا مشيا على الأقدام. وفي مجموعات مغلقة على مواقع التواصل يحاولون تنظيم رحلتهم المحفوفة بالمخاطر. التفاصيل في هذا التقرير.
المياه تتدفق من الخيم والخدمات سيئة جدا، المرض يفتك ببعضهم ولم يقابلهم أي مسؤول لغرض تقديم طلبات لجوء. عراقيون عالقون في مخيمات أشبه بالمعتقلات في ليتوانيا. لماذا غادروا العراق؟ وهل يرغبون في العودة رغم الظروف الصعبة؟
"البلاد لا يمكنها التعامل مع آلاف المهاجرين المدعوين لعبور الحدود عبر بيلاروسيا"، يقول الحقوقي الليتواني فيتيس جوركونيس الذي يخشى أن يصبح الوضع أكثر خطورة للمهاجرين الذين وقعوا في هذا الفخ السياسي، خاصة مع اقتراب الشتاء.
من أجل منع تدفق مهاجرين قادمين من الشرق الأوسط، لاتفيا تعلن حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا، بعدما بدأت ليتوانيا المجاورة إعادة أولئك الواصلين إلى أراضيها، ومعظمهم عراقيون.
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