يوروماكس

فيلنيوس مدينة تجتذب صناع الفيلم

في عاصمة ليتوانيا يتم في كل عام تصوير العديد من الأفلام الدولية. ولا يكاد يوجد في أي مدينة أوروبية أخرى العديد من التصاميم المعمارية المختلفة من عدة عصور وتنوع في الطبيعة مثل فيلنيوس.