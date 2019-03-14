فيلم 'Avengers: Endgame' يتصدر عرش الإيرادات العالمي

أكدت شركة ديزني يوم أمس الأحد (21 تموز/ يوليو 2019) أن فيلم "Avengers: Endgame" للمخرج الأمريكي جيمس كاميرون حقق 2.79 مليار دولار (2.49 مليار يورو) منذ صدوره في نيسان/ أبريل، محطماً بذلك الرقم القياسي لأكثر الأفلام نجاحاً مالياً على الإطلاق. ويقوم ببطولة الفيلم نخبة من أشهر ممثلي وممثلات هوليوود، على رأسهما الممثلان روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث والممثلة سكارليت جوهانسون.

يأتي نجاح هذا الفيلم المبني على عالم قصص الكوميكس "مارفيل" بمثابة تتويج لسلسلة من الأفلام يبلغ عددها نحو 20 فيلماً عن فريق الأبطال الخارقين، كان أولها فيلم "Iron Man" (الرجل الحديدي) عام 2008.

وكان فيلم "أفاتار" لجيمس كاميرون أيضاً يملك الرقم القياسي السابق، إذ بلغ إجمالي إيراداته حوالي 2.788 مليار دولار منذ صدوره عام 2009. ورغم ذلك، من الممكن أن يظل "أفاتار" الفيلم الأكثر ربحاً عالمياً إذا ما أخذ التضخم المالي خلال العقد الماضي في عين الاعتبار.

وقال كيفن فيج، رئيس استوديوهات مارفل، في مؤتمر "كوميك كون سان دييغو": "عليك أن تعطي الفضل للسيد جيمس كاميرون، الذي احتفظ بهذا اللقب لفترة طويلة". وأضاف فيج أن كاميرون "سيحصل على اللقب مرة أخرى بمجرد طرح فيلم آخر. لكن في الوقت الحالي Avengers: Endgame هو أكبر فيلم على الإطلاق".

الجدير بالذكر أن المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار هو صاحب الفيلم الشهير "تايتانيك" الذي حصد 2.068 مليار دولار عام 1997، وفقاً للائحة التي قدمها Box Box Mojo.

أ.د.و/ ي.أ