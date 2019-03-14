فيلم 'Avengers: Endgame' يتصدر عرش الإيرادات العالمي

أكدت شركة ديزني يوم أمس الأحد (21 تموز/ يوليو 2019) أن فيلم "Avengers: Endgame" للمخرج الأمريكي جيمس كاميرون حقق 2.79 مليار دولار (2.49 مليار يورو) منذ صدوره في نيسان/ أبريل، محطماً بذلك الرقم القياسي لأكثر الأفلام نجاحاً مالياً على الإطلاق. ويقوم ببطولة الفيلم نخبة من أشهر ممثلي وممثلات هوليوود، على رأسهما الممثلان روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث والممثلة سكارليت جوهانسون.
يأتي نجاح هذا الفيلم المبني على عالم قصص الكوميكس "مارفيل" بمثابة تتويج لسلسلة من الأفلام يبلغ عددها نحو 20 فيلماً عن فريق الأبطال الخارقين، كان أولها فيلم "Iron Man" (الرجل الحديدي) عام 2008.
وكان فيلم "أفاتار" لجيمس كاميرون أيضاً يملك الرقم القياسي السابق، إذ بلغ إجمالي إيراداته حوالي 2.788 مليار دولار منذ صدوره عام 2009. ورغم ذلك، من الممكن أن يظل "أفاتار" الفيلم الأكثر ربحاً عالمياً إذا ما أخذ التضخم المالي خلال العقد الماضي في عين الاعتبار.
وقال كيفن فيج، رئيس استوديوهات مارفل، في مؤتمر "كوميك كون سان دييغو": "عليك أن تعطي الفضل للسيد جيمس كاميرون، الذي احتفظ بهذا اللقب لفترة طويلة". وأضاف فيج أن كاميرون "سيحصل على اللقب مرة أخرى بمجرد طرح فيلم آخر. لكن في الوقت الحالي Avengers: Endgame هو أكبر فيلم على الإطلاق".
الجدير بالذكر أن المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار هو صاحب الفيلم الشهير "تايتانيك" الذي حصد 2.068 مليار دولار عام 1997، وفقاً للائحة التي قدمها Box Box Mojo.
أ.د.و/ ي.أ
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
علاء الدين والمصباح السحري 1992
إلى جانب "الحورية الصغيرة" سنة 1989 و"الجميلة والوحش" سنة 1991، يندرج كذلك فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" ضمن قائمة الأفلام، التي ساهمت فيما يسمى بـ "نهضة ديزني". وقد تمت الإشادة كثيراً بهذا الفيلم المستوحى من التراث العربي، بفضل قيمته الترفيهية الكبيرة، كما أنه فاز بجائزتين للأوسكار.
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
علاء الدين والمصباح السحري 2019
قبل أيام، صدر فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" في الولايات المتحدة الأمريكية. وتولى جاي ريتشي مهمة إخراج الفيلم، في حين أدى الممثل الشهير ويل سميت دور الجني الأزرق، أما دور البطولة فكان مناصفة بين الممثلة الكندية ناعومي سكوت والممثل مينا مسعود.
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
أليس في بلاد العجائب 2010
كان المخرج تيم بيرتون مسؤولا عن إعادة إنتاج فيلم "أليس في بلاد العجائب" سنة 2010. وتولى دور البطولة كل من جوني ديب وهيلينا بونهام. حقق الفيلم نجاحاً كبيرا، ما دفع شركة ديزني إلى إنتاج "أليس في بلاد المرآة" سنة 2016، وهو تتمة لفيلم "أليس في بلاد العجائب".
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
أليس في بلاد العجائب 1951
صُور فيلم "أليس في بلاد العجائب" أول مرة سنة 1951. وكان ذلك العمل الفني على شكل رسوم متحركة حينها، من إخراج لويس كارول.
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
كتاب الأدغال (ماوكلي) 2016
يعرف معظم المشاهدين "كتاب الأدغال" كرسوم متحركة فقط، بيد أنه في سنة 1994 تم إنتاج أول فيلم بمشاركة ممثلين حقيقيين. وفي سنة 2016، ظهرت نسخة جديدة من هذا الفيلم، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد.
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
كتاب الأدغال 1967
صدر "كتاب الأدغال" (عبارة عن مجموعة قصصية) سنة 1894 لكاتبه البريطاني رديارد كيبلينج. ويحكي قصة الطفل اليتيم ماوكلي، الذي نشأ وسط الذئاب. وجنبا إلى جنب مع النمر "باغيرا" والدب "بالو" يتجول ماوكلي بسعادة كبير في أرجاء الغابة. أما فيلم "كتاب الأدغال" فقد حقق نجاحاً منقطع النظير في ألمانيا.
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
سندريلا 2015
أدت الممثلة ليلي جيمس دور البطولة في فيلم سندريلا سنة 2015. في حين أدت الممثلة كيت بلانشيت دور زوجة الأب الشريرة. ونال هذا الفيلم الإشادة بشكل كبير، كما أنه حافظ على سحر ساندريلا، التي اشتهرت جداً في نسخة الرسوم المتحركة.
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
سندريلا 1950
عند إصدار فيلم الرسوم المتحركة سندريلا سنة 1950، كانت الشركة المُنتجة ديزني على وشكل الإفلاس، بيد أن لحسن الحظ حقق هذا الفيلم نجاحاً باهراً.
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
الجميلة والوحش 2017
بلغت كلفة إنتاج فيلم "الجميلة والوحش" سنة 2017 حوالي 200 مليون يورو. وقد حقق هذا الفيلم، الذي أدت فيه الممثلة الشهيرة إيما واتسون دور البطولة إيرادات كبيرة للغاية ( تقريبا ًمليار يورو)، فضلاً عن تصدره عناوين وسائل الإعلام.
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
الجميلة والوحش 1991
يستند فيلم الرسوم المتحركة "الجميلة والوحش"، والذي صدر سنة 1991 إلى قصة خرافية فرنسية. وكان "الجميلة والوحش" أول فيلم رسوم متحركة يتم ترشيحه للفوز بجائزة أوسكار، غير أنه لم ينجح في الفوز بهذا الجائزة المرموقة في عالم السينما.
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
الأسد الملك 1994
يعد "الأسد الملك" من أشهر أفلام الرسوم المتحركة، التي تم إنتاجها على الإطلاق. وقريباً، ستطرح النسخة الواقعية لهذا الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أشرف جون فافرو على مهمة إخراج هذا الفيلم.
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
جيم ولوك سائق القاطرة 2018
ليست شركة "ديزني" الأمريكية هي الوحيدة، التي تصور الأفلام الكلاسيكية، ففي ألمانيا هناك أيضاً توجه مماثل، حيث يتم تحويل الكثير من كتب الأطفال إلى أفلام تُعرض في دور السينما على غرار فيلم "جيم كنوبف ولوكاس سائق القاطرة".
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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة
جيم وسائق القاطرة 1976
كان لدى مسرح الدمى المشهور "دي أوغسبورغه بوبن كيسته" مواد أقل بكثير من أجل القيام بدور التمثيل على أكمل وجه. ويعود أول تصوير إلى سنة 1961 باللونين الأبيض والأسود، إذ حققت مغامرة سائق القاطرة لوكاس وصديقه نجاحا باهراً، لدرجة أنه جرت إعادة تصوير الفيلم بعد 15 سنة من عرضه الأول، لكن هذه المرة بالألوان. إعداد: إليزابيث غرينيه/ر.م