فيلم ينتقد عقوبة الإعدام بإيران يفوز بالدب الذهبي بمهرجان برلين

أعلنت اللجنة الدولية للتحكيم في مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" في دورته السبعين برئاسة الممثل البريطاني جيريمي أيرونز اليوم السبت (29 شباط/ فبراير 2020) جوائز الدب السينمائية للمهرجان. وقال أيرونز إن فيلم "لا يوجد شر" (ذير إز نو إيفل) للمخرج الإيراني محمد رسولوف فاز بجائزة الدب الذهبي.
ويتناول الفيلم، الذي تم تصوير سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية، قصة أربعة أشخاص تم اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام والورطة الأخلاقية التي تعرض لها كل منهم وتداعيات ما سيظهرونه من تحد عليهم وعلى المحيطين بهم.
ولم يسمح لرسولوف بمغادرة البلاد لتسلم الجائزة. وتسلمت ابنته باران التي تمثل في هذا الفيلم أيضا الجائزة بدلا منه. وقالت "إنني مرتبكة وسعيدة جدا بهذه الجائزة ولكن في نفس الوقت فإنني حزينة لأنها لمخرج لم يستطع التواجد هنا الليلة. ولذلك فبالإنابة عن كل الفريق أقول 'هذه له'".
الممثلة الإيرانية باران رسولوف تتسلم جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين نيابة عن والدها المخرج محمد رسولوف، الذي لم يستطع الحضور لبرلين
وقال رئيس لجنة التحكيم وهو يصف الفيلم إنه يحكي "أربع قصص تظهر كيف يلقي نظام مستبد بشباكه على المواطنين العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية". وأضاف أن الفيلم "يطرح أسئلة عن مسؤولياتنا وخياراتنا التي نقوم بها في الحياة".
وحصل الفيلم الدرامي (نيفر ريرلي سمتايمز أولويز) (أبدا نادرا ، أحيانا دائما ) من إخراج إليزا هيتمان، الولايات المتحدة، على المركز الثاني وجائزة الدب الفضي. ويتناول الفيلم قصة مراهقتين في الريف الأمريكي تتحديان نشطاء مناهضين للإجهاض وتتحديان أيضا الفقر والتحرش النفسي والعقلي وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية للإجهاض الذي تحتاجه إحداهن.
وحصل المخرج الكوري الجنوبي هونغ سانجسو على جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج عن فيلم "المرأة التي ركضت" (ذا ومان هو ران) ويتناول قضايا الصداقة بين النساء والوحدة والرجال المتطفلين.
وحصلت الألمانية باولا بير على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أوندين" (حورية البحر)، للمخرج كريستيان بيتسولد، ألمانيا.
ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)
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أهم ملامح الدورة الـ 70 من مهرجان برلين السينمائي
فيلم الافتتاح
سينطلق مهرجان البرليناله في نسخته السبعين بالفيلم الكندي الأيرلندي My Salinger Year عن قصة كاتبة شابة تعمل كمساعدة بوكالة ناجحة للأعمال الأدبية لتتولى مسؤلية الرد على خطابات المعجبين. ويوثق الفيلم ملامح عالم الأدب في نيويورك قبل الثورة الرقمية. ومن المتوقع أن تحضر بطلة الفيلم سيغورني ويفر العرض الأول للفيلم في أولى أيام المهرجان.
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أهم ملامح الدورة الـ 70 من مهرجان برلين السينمائي
إدارة مزدوجة جديدة
بعد سنوات طويلة، استقال ديتير كوسليك من إدارة المهرجان، وبذلك ستشهد النسخة السبعين من البرليناله إدارة جديدة يتقاسمها المدير السابق لمهرجان لوكارنو السينمائي كارلو شاتريان، كمدير فني، والمتخصصة في إدارة وتوزيع الاعمال السينمائية ماريت ريسينبيك، والتي ستتولى مهمة الإدارة. وكانت وزيرة الثقافة الألمانية مونيكا غروتيرز قد قدمت العام الماضي المسؤولين الجديدين عن المهرجان.
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أهم ملامح الدورة الـ 70 من مهرجان برلين السينمائي
تغييرات بدور العرض
كان على الإدارة الجديدة للمهرجان التعامل سريعا مع ما لحق بدور العرض السينمائية في برلين من تغييرات، حيث أغلق مجمع السينما الواقع بساحة "بوتسدامر بلاتس" أبوابه، فضلا عن خروج مواقع أخرى من قائمة الأماكن المتاحة لعرض أفلام المهرجان. وبذلك تحول مجمع كوبيكس السينمائي، الواقع بساحة ألكسندربلاتس الشهيرة من موقع ثانوي إلى واحد من المواقع الرئيسية للمهرجان.
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أهم ملامح الدورة الـ 70 من مهرجان برلين السينمائي
رئيس لجنة التحكيم
الممثل البريطاني جيرمي أيرون سيتولى رئاسة لجنة التحكيم الدولية للمهرجان، ليكون المسؤول النهائي عن تحديد الفائزين بالدب الذهبي والدب الفضي بالمهرجان. وشارك الممثل الحاصل على جائزة الأوسكار مؤخرا في بطولة سلسلة الأبطال الخارقين Watchmen.
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أهم ملامح الدورة الـ 70 من مهرجان برلين السينمائي
خارج المسابقة الرسمية
فيلم بينوكيو من إخراج ماثيو جاروني، يأتي في مقدمة الأعمال المعروضة في المهرجان خارج المسابقة الرسمية. ويسعى المخرج إلى تقديم قصة بينوكيو الشهيرة بطريقة أكثر بهجة باستخدام رؤيته الخاصة، على حد وصف الإيطالي كارلو شاتريان، المدير الفني السابق لمهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا.
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أهم ملامح الدورة الـ 70 من مهرجان برلين السينمائي
السينما الألمانية تحت الضوء
الأفلام الألمانية حاضرة مجددا وكمكون رئيسي في مهرجان البرليناله، إذ تشارك هذا العام أربعة أفلام درامية وتسجيلية تركز على المجتمع الألماني بقضاياه السياسية والاجتماعية. واحد من هذه الاعمال هو فيلم Schlaf من بطولة المرشحة لجائزة الأوسكار، ساندرا هولر.
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أهم ملامح الدورة الـ 70 من مهرجان برلين السينمائي
نساء خلف الكاميرا
وكواحد من المهرجانات الأهم بالعالم، من المتوقع أن تزيد المشاركة النسائية هذا العام في البرليناله. بعد أن تعهد المدير السابق للمهرجان بتحقيق مزيدا من المساواة. ومن المؤكد مشاركة المخرجة البولندية الكبيرة أغنيسكا هولاند لحضور العرض الأول لفيلمها الأخير Charlatan.
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أهم ملامح الدورة الـ 70 من مهرجان برلين السينمائي
تكريم البريطانية هيلين ميران
وسيتم تكريم الفائزة بجائزة الأوسكار هيلين ميران، بإهدائها الدب الذهبي لمهرجان برليناله على مجمل أعمالها. وقد حصلت الممثلة البريطانية، التي تحولت للسينما بعد نجاحاها الكبير فوق خشبة المسرح في عام 2003 على لقب Dame لما قدمته في مجال الدراما، وتلى ذلك فوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 2007 عن دورها في فيلم The Queen.