فيلم وداعا جوليا السوداني يحظى بالاشادة في مهرجان كان السينمائي

فنانون سودانيون: حرب البرهان وحميدتي ليست معركتنا!

استمرار وتصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حول السودان إلى ساحة معارك. ويرى فنانون سودانيون يعيشون في المنفى أن الشعب السوداني لا ناقة له ولا جمل في هذا القتال الدائر في السودان.