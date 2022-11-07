فيلم وداعا جوليا السوداني يحظى بالاشادة في مهرجان كان السينمائي

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حظي فيلم وداعا جوليا السوداني بالتقدير بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي . الفيلم هول أول فيلم سوداني يشارك في مهرجان كان ويحكي عن انفصال الجنوب عن الشمال.
يبسط مهرجان كان السينمائي السجادة الحمراء في نسخته السادسة والسبعين التي تنطلق اليوم الثلاثاء (16 أيار/ مايو)، بمشاركة مجموعة من النجوم والمشاهير العالميين إلى جانب مشاركة مميزة للسينما العربية .
تساعد جمعية "رامفيل" الخيرية البريطانية عشر عائلات في المملكة المتحدة تحاول إخراج أقاربها اللاجئين من الأطفال غير المصحوبين بذويهم من السودان. ثماني عائلات إريترية، واثنتان سودانيتان.
استمرار وتصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حول السودان إلى ساحة معارك. ويرى فنانون سودانيون يعيشون في المنفى أن الشعب السوداني لا ناقة له ولا جمل في هذا القتال الدائر في السودان.
ستشهد الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي حضور أفلام عربية في المسابقة الرسمية وأبرزها فيلم "بنات ألفة" التونسي. فماذا يتناول الفيلم الجديد للمخرجة كوثر بن هنية صاحبة تحفة "الرجل الذي باع ظهره"؟
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