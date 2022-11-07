 فيلم وداعا جوليا السوداني يحظى بالاشادة في مهرجان كان السينمائي | DW الأخبار | DW | 23.05.2023

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فيلم وداعا جوليا السوداني يحظى بالاشادة في مهرجان كان السينمائي

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