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فيلم وثائقي مؤثر: لن يتوقف هذا المطر أبدا

لاجئ سوري يصل إلى منطقة الحرب في شرق أوكرانيا. بالاستناد إلى هذه القصة الحقيقية صنعت المخرجة الأوكرانية آلينا غورلوفا فيلما وثائقيا عن موضوع الصراع الأولي حول الحرب والسلام. والآن وجدت المخرجة نفسها في خضم الحرب.