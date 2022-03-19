 فيلم وثائقي مؤثر: لن يتوقف هذا المطر أبدا | واحة الثقافة | DW | 26.03.2022

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واحة الثقافة

فيلم وثائقي مؤثر: لن يتوقف هذا المطر أبدا

لاجئ سوري يصل إلى منطقة الحرب في شرق أوكرانيا. بالاستناد إلى هذه القصة الحقيقية صنعت المخرجة الأوكرانية آلينا غورلوفا فيلما وثائقيا عن موضوع الصراع الأولي حول الحرب والسلام. والآن وجدت المخرجة نفسها في خضم الحرب.

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