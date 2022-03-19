فيلم وثائقي مؤثر: لن يتوقف هذا المطر أبدا

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لاجئ سوري يصل إلى منطقة الحرب في شرق أوكرانيا. بالاستناد إلى هذه القصة الحقيقية صنعت المخرجة الأوكرانية آلينا غورلوفا فيلما وثائقيا عن موضوع الصراع الأولي حول الحرب والسلام. والآن وجدت المخرجة نفسها في خضم الحرب.
قادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البلاد خلال العديد من الأزمات الدولية. فما مدى نجاحها في تجاوز الأزمات؟ وثائقي لـDW بعنوان "أنغيلا ميركل - الإبحار في عالم كثير الأزمات" يكشف آراء رؤساء دول وحكومات سابقين في ميركل.
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