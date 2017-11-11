فيلم دي كابريو تسبب في إغلاق مؤقت للجزيرة الأشهر في العالم

خوفا مما أصابها بسبب ماحققته من شهرة، عقب عرض فيلم الشاطئ الذي قام ببطولته النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو عام 2000، تقرر غلق جزيرة "مايا" التايلاندية وعدم السماح بزيارتها لمدة قد تصل إلى عامين.

ووفقا لتصريحات مدير المنتزهات الوطنية في تايلاند سونجتام سوكساوانج لموقع سي إن إن الأمريكي، لن تكون شواطئ الجزيرة متاحة للزيارة حتى شهر أبريل/ نيسان من عام2021 على أقل تقدير، حيث يتم حينها اتخاذ قرار حول ما إذا كانت الجزيرة على استعداد لاستقبال الزوار من جديد.

الهدف من غلق الجزيرة، والتي اعتادت على استقبال حوالي 5000 زائر في اليوم الواحد، هو إعطاء الموارد الطبيعية سواء الموجودة على سطح الجزيرة أوالمحيطة بها، فرصة للراحة البيولوجية والتجدد. وسيتم تقييم الموقف كل ثلاثة أشهر.

الشاطئ الأشهر في العالم تم إغلاقه شهر يونيو الماضي ضمن برنامج يهدف إلى إحياء الشعاب المرجانية بالمنطقة التي تقع فيها الجزيرة، وخلال العام الماضي نمت حوالي 10 ألاف شعاب مرجانية في تلك المنطقة.

إلا أن إرتفاع درجة حرارة مياه البحر في تايلاند ووصولها لحوالي 32 درجة مئوية يُصعب من عملية نمو الشعاب المرجانية الجديدة، فضلا عن التسبب في حدوث ما يعرف بـ "التبييض" أو تحول لون بعض الشعاب للأبيض بفعل الحرارة. ولهذا يرى مدير المنتزهات الوطنية في تايلاند أن قرار غلق الجزيرة حاليا هو الأنسب سواء للسياح أو للنظام البيئي معا.

د. ب.