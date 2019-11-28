فيلم "حرب النجوم" الجديد يحقق مبيعات قياسية في أول عرض

قالت ديزني إن الرقم الذي حققه فيلم "حرب النجوم: صعود سكايووكر" (ستار وورز: ذا رايس أوف سكايووكر) يجعله خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في أول أيام عرضه على الإطلاق. وجمع الفيلم الجديد "حرب النجوم: صعود سكايووكر" (ستار وورز: ذا رايز أوفسكايووكر) 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر بالولايات المتحدة وكندا في أولى ليالي عرضه يوم أمس (20 ديسمبر/كانون الأول)، وذلك وفقا لتقديرات الشركة الموزعة والت ديزني.

وجاءت إيرادات اليوم الأول في الولايات المتحدة وكندا أقل من الجزأين السابقين (ذا فورس أويكنز) الذي جمع 57 مليون دولار في أول ليلة بدور العرض عام 2015 و "ذا لاست جيداي" الذي سجل 45 مليونا في 2017.

وبينما أثار الفيلم انقسامات بين النقاد، قالت ديزني إن المشاهدين أعجبوا به. وتابعت الشركة أن استطلاعا أجراه موقع إخباري أظهر أن 86 في المئة من مشتري التذاكر عبروا عن إعجابهم بالفيلم. وعادة ما تختلف آراء المعجبين عن آراء النقاد في الكثير من الأفلام.

وقال من أشادوا بالفيلم إنه نهاية مرضية للقصة المحبوبة، بينما أشار المنتقدون إلى أن الفيلم الذي أخرجه "جيه. جيه أبرامز" اختار الابتعاد عن المجازفات ليرضي محبي السلسلة. وعادة ما تختلف آراء المعجبين عن آراء النقاد ويتوقع محللو شباك التذاكر أن يشتري المتفرجون تذاكر بقيمة 200 مليون دولار لمشاهدة الفيلم في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما سيجعل افتتاح الفيلم من بين الأكبر في تاريخ السينما.

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك. وفيلم "صعود سكايووكر" هو التاسع والأخير في القصة التي بدأت عام 1977، عندما قدم المخرج جورج لوكاس بطلا من الفضاء يدعى لوك سكايووكر إلى جانب مجموعة مثيرة من الروبوتات والمخلوقات العجيبة.

ع.ع/هـ.د (رويترز)