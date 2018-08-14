فيلا جديدة وأصدقاء جدد.. هكذا بدأ رونالدو حياته مع السيدة العجوز

يبدو أن نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو تأقلم بسرعة وبشكل جيد مع فريقه الجديد يوفنتوس، فعلى بعد يوم واحد من انطلاق مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، تسير الأمور كما خطط لها النادي واللاعب.
ففريق "السيدة العجوز" يحقق إيرادات مالية واهتمام غير مسبوقين في الدوري الإيطالي منذ التحاق رونالدو بالفريق، كما أن تسجيل "الدون" لهدفين في أول مباراتين إعداديتين له مع الفريق، يوحي على أنه تأقلم سريعاً مع فريقه الجديد.
وحتى على الصعيد الشخصي، يبدو أن الأمور تسير كما خطط لها رونالدو. فقد انتقل رفقة صديقته عارضة الأزياء، جورجينا رودريغيز وعائلته للعيش في فيلا بالجبال بضواحي طورينو. وهي عبارة عن مبنى عصري بواجهة زجاجية كبيرة ويتكون من ثمانية غرف للنوم.
وحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل، نقلاً عن مصادر إيطالية، فإن رونالدو وعائلته سيسكنون في الطابق الثاني، وتحتهم سيسكن الطباخ ومستشار التغذية وأخصائي العلاج الطبيعي. وبطبيعة الحال توجد في الفيلا صالة للألعاب الرياضية ومسبح. وهناك حديث على أن رونالدو طلب تعبيد الشارع المؤدي لمنطقته السكنية، حتى لا تتضرر سياراته الفاخرة بالحفر الموجودة بالشارع.
وأيضاً مع زملائه الجدد في يوفنتوس يبدو أن رونالدو لم يجد صعوبات، فهو يعرف من قبل بعض اللاعبين ويتحدث ولو قليلاَ اللغة الإيطالية. وكما كان عليه الشأن في مدريد، فإن رونالدو هو أول من يصل في الصباح لتدريبات فريقه يوفنتوس وآخر من يغادر التدريبات، حسب ما نشرته صحيفة شبورت بيلد الألمانية. وهو ما يثير إعجاب زملائه الجدد.
ويبقى اللاعب الأرجنتيني ديبالا الأقرب حالياً إلى رونالدو، حيث نشأت صداقة بين اللاعبين، تؤكدها الصور المشتركة التي ينشرها اللاعبان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدون شك ستكون الأنظار كلها مصوبة السبت على كريستيانو رونالدو الذي سيخوض أول مباراة رسمية له مع يوفنتوس، عندما سيواجه فريقه نظيره فيرونا. فهل سيكون رونالدو في مستوى التطلعات والآمال الكبيرة التي عقدها عليه جهور وفريق يوفنتوس؟
هـ.د
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
"السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".
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رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017
في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة