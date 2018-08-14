فيلا جديدة وأصدقاء جدد.. هكذا بدأ رونالدو حياته مع السيدة العجوز

يبدو أن نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو تأقلم بسرعة وبشكل جيد مع فريقه الجديد يوفنتوس، فعلى بعد يوم واحد من انطلاق مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، تسير الأمور كما خطط لها النادي واللاعب.

ففريق "السيدة العجوز" يحقق إيرادات مالية واهتمام غير مسبوقين في الدوري الإيطالي منذ التحاق رونالدو بالفريق، كما أن تسجيل "الدون" لهدفين في أول مباراتين إعداديتين له مع الفريق، يوحي على أنه تأقلم سريعاً مع فريقه الجديد.

وحتى على الصعيد الشخصي، يبدو أن الأمور تسير كما خطط لها رونالدو. فقد انتقل رفقة صديقته عارضة الأزياء، جورجينا رودريغيز وعائلته للعيش في فيلا بالجبال بضواحي طورينو. وهي عبارة عن مبنى عصري بواجهة زجاجية كبيرة ويتكون من ثمانية غرف للنوم.

وحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل، نقلاً عن مصادر إيطالية، فإن رونالدو وعائلته سيسكنون في الطابق الثاني، وتحتهم سيسكن الطباخ ومستشار التغذية وأخصائي العلاج الطبيعي. وبطبيعة الحال توجد في الفيلا صالة للألعاب الرياضية ومسبح. وهناك حديث على أن رونالدو طلب تعبيد الشارع المؤدي لمنطقته السكنية، حتى لا تتضرر سياراته الفاخرة بالحفر الموجودة بالشارع.

وأيضاً مع زملائه الجدد في يوفنتوس يبدو أن رونالدو لم يجد صعوبات، فهو يعرف من قبل بعض اللاعبين ويتحدث ولو قليلاَ اللغة الإيطالية. وكما كان عليه الشأن في مدريد، فإن رونالدو هو أول من يصل في الصباح لتدريبات فريقه يوفنتوس وآخر من يغادر التدريبات، حسب ما نشرته صحيفة شبورت بيلد الألمانية. وهو ما يثير إعجاب زملائه الجدد.

ويبقى اللاعب الأرجنتيني ديبالا الأقرب حالياً إلى رونالدو، حيث نشأت صداقة بين اللاعبين، تؤكدها الصور المشتركة التي ينشرها اللاعبان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدون شك ستكون الأنظار كلها مصوبة السبت على كريستيانو رونالدو الذي سيخوض أول مباراة رسمية له مع يوفنتوس، عندما سيواجه فريقه نظيره فيرونا. فهل سيكون رونالدو في مستوى التطلعات والآمال الكبيرة التي عقدها عليه جهور وفريق يوفنتوس؟

هـ.د