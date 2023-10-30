فيفا يوقف رئيس الاتحاد الاسباني السابق روبياليس لمدة ثلاث سنوات

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2023) رئيس الاتحاد الإسباني السابق للعبة لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية فضيحة القبلة الشهيرة لبطلة العالم جيني هيرموسو.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "قررت اللجنة التأديبية لفيفا معاقبة لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بمنعه من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات"، معتبراً أنه "انتهك المادة 13 من قانون فيفا التأديبي".

وأضاف البيان: "أبلغت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار.

وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل (...) مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف" أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي.

وأضاف الاتحاد الدولي للعبة: "ترتبط هذه القضية بالأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في 20 أغسطس 2023 والتي أوقف بناء عليها السيد روبياليس بصفة مبدئية لمدة 90 يوم

وقدّم روبياليس استقالته في أيلول/سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أسابيع من فضيحة تقبيل هيرموسو بالقوة على شفتيها، إثر فوز إسبانيا على انجلترا في سيدني في 20 آب/أغسطس، رغم أنّه صرّح في ما بعد انها حصلت "بالتراضي".

وواجه روبياليس انتقادات واسعة واتُهم بـ"الاعتداء الجنسي" من قبل محكمة إسبانية، وتم منعه من الاقتراب من اللاعبة لمسافة 200 متر.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)