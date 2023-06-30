 فيفا يمنع ارتداء شارة "حب واحد" في بطولة كأس العالم للسيدات | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.06.2023

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رياضة

فيفا يمنع ارتداء شارة "حب واحد" في بطولة كأس العالم للسيدات

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم للسيدات، التي ستُقام في أستراليا ونيوزيلندا في هذا الصيف، بإمكانها ارتداء شارات تدعم قضايا اجتماعية. وهو ما رحبت به قائدة المنتخب الألماني.

أثارت شارة حب واحد الجدل في مونديال قطر

أثارت شارة "حب واحد" الجدل في مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة (30 حزيران/يونيو 2023) بأنه لن يسمح للاعبات بارتداء شارة "وان لاف/ حب واحد" في مباريات كأس العالم للسيدات لكرة القدم هذا الصيف، لكن سيُسمح لهن بارتداء شارات تدعم قضايا أخرى. وأعلن (فيفا)، عن خطط كشفت عنها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الأسبوع الماضي، لعرض عدد من القضايا الاجتماعية خلال البطولة التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا.

مختارات

وسيكون بإمكان قادة الفرق ارتداء شارات عن القضايا التي يتم تسليط الضوء عليها في كل جولة من المباريات، أو ارتداء شارة تدعم قضية محددة طوال البطولة.

ويتشاور (فيفا) مع الاتحادات الوطنية واللاعبات حول تلك الخطط، وذلك في محاولة لتفادي تكرار أزمة شارة "وان لاف" والتي سيطرت على الأسبوع الأول من بطولة كأس العالم للرجال في قطر العام الماضي.

وعلمت (بي أيه ميديا) أن الفرق يمكنها دعم القضايا الأخرى في معسكراتها التدريبية في حال أرادوا ذلك، لكن ارتداء شارة "وان لاف" أو أي شارة أخرى غير متوافق عليها في المباريات سيتسبب في عقوبات.

ألكسندرا بوب قائدة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات

ألكسندرا بوب: فريقنا يدعم التنوع داخل وخارج الملعب

وإلى جانب قضايا مثل الإندماج، فإنه سيتم تسليط الضوء على قضايا أخرى مثل "الاتحاد من أجل الشعوب الأصلية" و"الاتحاد من أجل المساواة بين الجنسين" و"الاتحاد من أجل السلام" و"الاتحاد من أجل التعليم للجميع" و"الاتحاد من أجل القضاء على الجوع" و"الاتحاد للقضاء على العنف ضد المرأة" و"كرة القدم هي المتعة والسلام والحب والأمل والشغف". وسيكون لدى قادة الفرق أيضا خيار ارتداء شارة "كرة القدم توحد العالم" في البطولة بأكملها، في حال عدم رغبتهم في اختيار شارة محددة أو قضية محددة لدعمها في مختلف الجولات بالمسابقة.

وتُقام البطولة في أستراليا ونيوزيلندا في الفترة ما بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس المقبلين.

ترحيب ألماني

ورحبت ألكسندرا بوب، قائدة المنتخب الألماني للسيدات، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح للفرق بدعم القضايا الاجتماعية من خلال شارات القيادة في بطولة كأس العالم للسيدات المقبلة.

وقالت بوب في بيان أصدره الاتحاد الألماني لكرة القدم "يمكننا أن نرى أنفسنا بشكل جيد في المواضيع الخاصة بشارة القائد التي تم تحديدها حاليا، هذا أيضا يعكس قيمنا". وأضافت: "فيفا أبلغنا بشأن الخيارات المختلفة وأشركنا في هذه العملية. كان هذا الأمر تبادلا جيدا". وأضافت: "شيء واحد واضح، فريقنا يساند التنوع داخل وخارج الملعب".

خ.س/ع.ج (د ب أ)

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

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  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

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  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

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  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب القمة النارية بين ألمانيا وإسبانيا

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  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الجنوب من تصميم زها حديد

    شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    من الوكرة إلى الجنوب

    إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.

  • إستاد أحمد بن علي

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد أحمد بن علي

    يطلق عليه أيضاً اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد خليفة الدولي 

    شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    متحف قطر الرياضي

    سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.

  • إستاد الثمامة

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الثمامة - تصميم قطري

    هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد. يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.

  • إستاد المدينة التعليمية

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات

    تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.

  • إستاد ٩٧٤ 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك

    يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال

  • إستاد 974 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    أهلا بكم في كورنيش الدوحة

    تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن


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