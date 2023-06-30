فيفا يمنع ارتداء شارة "حب واحد" في بطولة كأس العالم للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة (30 حزيران/يونيو 2023) بأنه لن يسمح للاعبات بارتداء شارة "وان لاف/ حب واحد" في مباريات كأس العالم للسيدات لكرة القدم هذا الصيف، لكن سيُسمح لهن بارتداء شارات تدعم قضايا أخرى. وأعلن (فيفا)، عن خطط كشفت عنها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الأسبوع الماضي، لعرض عدد من القضايا الاجتماعية خلال البطولة التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا.

وسيكون بإمكان قادة الفرق ارتداء شارات عن القضايا التي يتم تسليط الضوء عليها في كل جولة من المباريات، أو ارتداء شارة تدعم قضية محددة طوال البطولة.

ويتشاور (فيفا) مع الاتحادات الوطنية واللاعبات حول تلك الخطط، وذلك في محاولة لتفادي تكرار أزمة شارة "وان لاف" والتي سيطرت على الأسبوع الأول من بطولة كأس العالم للرجال في قطر العام الماضي.

وعلمت (بي أيه ميديا) أن الفرق يمكنها دعم القضايا الأخرى في معسكراتها التدريبية في حال أرادوا ذلك، لكن ارتداء شارة "وان لاف" أو أي شارة أخرى غير متوافق عليها في المباريات سيتسبب في عقوبات.

ألكسندرا بوب: فريقنا يدعم التنوع داخل وخارج الملعب

وإلى جانب قضايا مثل الإندماج، فإنه سيتم تسليط الضوء على قضايا أخرى مثل "الاتحاد من أجل الشعوب الأصلية" و"الاتحاد من أجل المساواة بين الجنسين" و"الاتحاد من أجل السلام" و"الاتحاد من أجل التعليم للجميع" و"الاتحاد من أجل القضاء على الجوع" و"الاتحاد للقضاء على العنف ضد المرأة" و"كرة القدم هي المتعة والسلام والحب والأمل والشغف". وسيكون لدى قادة الفرق أيضا خيار ارتداء شارة "كرة القدم توحد العالم" في البطولة بأكملها، في حال عدم رغبتهم في اختيار شارة محددة أو قضية محددة لدعمها في مختلف الجولات بالمسابقة.

وتُقام البطولة في أستراليا ونيوزيلندا في الفترة ما بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس المقبلين.

ترحيب ألماني

ورحبت ألكسندرا بوب، قائدة المنتخب الألماني للسيدات، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح للفرق بدعم القضايا الاجتماعية من خلال شارات القيادة في بطولة كأس العالم للسيدات المقبلة.

وقالت بوب في بيان أصدره الاتحاد الألماني لكرة القدم "يمكننا أن نرى أنفسنا بشكل جيد في المواضيع الخاصة بشارة القائد التي تم تحديدها حاليا، هذا أيضا يعكس قيمنا". وأضافت: "فيفا أبلغنا بشأن الخيارات المختلفة وأشركنا في هذه العملية. كان هذا الأمر تبادلا جيدا". وأضافت: "شيء واحد واضح، فريقنا يساند التنوع داخل وخارج الملعب".

خ.س/ع.ج (د ب أ)