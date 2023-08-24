"فيفا" يفتح إجراءات ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو على شفتيها

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه بدأ إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعدما قام بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها.
وقال الاتحاد في بيان اليوم الخميس (24 أغسطس/آب 2023) "أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية"، في إشارة إلى قيامه بتقبيل النجمة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها .
وحصلت الواقعة عقب نهائي كأس العالم للسيدات نهاية الأسبوع الماضي والذي فاز به منتخب إسبانيا للسيدات. وكشف الاتحاد أن الحادث "قد يشكل انتهاكا للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا".
وكانت النجمة الإسبانية هيرموسو قد أصدرت بيانًا مشتركًا مع رابطة اللاعبين واللاعبات المحترفين الأربعاء، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات ضد روبياليس.
وجاء في البيان "نحن نعمل على ضمان ألا تمر أفعال مثل تلك التي رأيناها دون عقاب، وأن تتم معاقبته، وأن تعتمد الإجراءات المثالية لحماية لاعبات كرة القدم من الأفعال التي نعتقد أنها غير مقبولة".
وعقب الواقعة مباشرة كانت هيرموسو قد قالت عبر بث مباشر على إنستغرام بعد المباراة "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث لكنها أوضحت في وقت لاحق أن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".
ومهما كان قرار اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي الذي يقع مقره في زيوريخ، فإنّ ذلك لا يؤثر مباشرة على منصب روبياليس، إلا أنّ نقطة التحوّل قد تكون في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي دُعي إليها الجمعة للبحث في هذه القضية.
من ناحيتها دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) الى إقالة روبياليس من منصبه. بحسب وكالة أنباء "بلومبرغ" اليوم الخميس فإن رابطة الدوري الإسباني للسيدات طالبت المحكمة الرياضية العليا في إسبانيا باستبعاد روبياليس من منصبه.
وذكر بيان الرابطة أن "وجود رئيس يمسك برأس موظفة ويقبلها من الفم أمر غير مقبول بكل بساطة، الأمر لا يتعلق فقط بالقبلة، يتعلق الأمر بموقف بعيد كل البعد عن قيمنا الاجتماعية".
وأكد ممثل للمحكمة الرياضية العليا أن المحكمة تلقت شكوى بالفعل، بينما رفض متحدث باسم اتحاد الكرة الإسباني التعقيب على الأمر.
واعتذر روبياليس، الذي وصف منتقديه بأنهم "حمقى" في البداية، عبر فيديو يوم الاثنين الماضي لكنه فشل في تخفيف الضجة.
ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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