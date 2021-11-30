فيفا يدعو روسيا وأوكرانيا إلى وقف إطلاق النار خلال المونديال

دعا السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في أوكرانيا، تزامنًا مع إقامة مونديال 2022 في قطر الذي ينطلق الاحد، معتبرًا أن الرياضة يمكن أن تجمع الناس.
قال إنفانتينو في كلمة ألقاها أمام قادة العالم خلال قمة مجموعة العشرين المقامة في بالي في إندونيسيا، إن المونديال يمكن أن يكون بمثابة "حافز إيجابي" في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ تسعة أشهر. وقال في مأدبة غداء لزعماء مجموعة العشرين "أناشدكم جميعًا التفكير في وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر واحد طوال فترة كأس العالم".
وأضاف أنه إذا لم يكن هناك وقف كامل لإطلاق النار يمكن "إقامة بعض الممرات الانسانية او اي شيء يمكن ان يؤدي الى استئناف الحوار". بعد أن وصف كرة القدم بأنها توحّد الشعوب، أشار إلى أن روسيا استضافت مونديال 2018 وأن أوكرانيا تتقدم بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لنسخة 2030.
وتابع في هذا الصدد "لسنا ساذجين للاعتقاد بأن كرة القدم يمكن أن تحل مشاكل العالم"، لكنه أكد أنها "منبر فريد"، حيث من المتوقع أن يشاهدها ما يقدر بخمسة مليارات شخص - أكثر من نصف البشرية - عبر شاشات التلفاز في كل أنحاء العالم، مضيفًا "دعونا ننتهز هذه الفرصة لفعل كل ما في وسعنا للبدء في وضع حد لجميع النزاعات".
وشملت محادثات مجموعة العشرين الرئيس الاميركي جو بايدن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانا يستمعان إلى إنفانتينو، الذي طلب لاحقًا من القادة التوقيع على كرة قدم تذكارية.
استبعد فيفا روسيا من بطولاته بعد أيام من غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، مما أدى إلى إقصائها من تصفيات القارة الاوروبية المؤهلة الى النهائيات. وستكون نسخة قطر إحدى أكثر النسخ إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم، نظرًا لموعدها في منتصف الموسم الكروي، ومسائل حقوق العمال والمثليين والتساؤلات حول منحها حق الاستضافة في العام 2010.
دافع إنفانتينو عن ذلك قائلاً إن "مئات الآلاف من العمال يتمتعون بظروف أفضل مما كانت عليه قبل بضع سنوات". وكجزء من الإصلاحات، أنهت الدولة الخليجية الغنية بالغاز نظامها الذي لا يخوّل العمال تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد من دون إذن من صاحب العمل.
ع.ش/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
كرة القدم الدولية
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف منتخبات وأندية روسيا عن المشاركة في كل البطولات حتى إشعار آخر. وسعت اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة البارالمبية الأمريكية والمجلس الاستشاري للرياضيين هناك إلى فرض حظر شامل على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بشكل فوري ويشمل ذلك ألعاب بكين لذوي الاحتياجات الخاصة.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
تدابير صارمة
اتخذ العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تدابير صارمة بحق روسيا وأحياناً بيلاروسيا في الكرة الطائرة، التزلج، البياتلون، هوكي الجليد، الرغبي، الملاكمة والسباحة. وفي الكرة الطائرة، أعلن الاتحاد الدولي سحب بطولة العالم المقررة في نهاية آب/أغسطس من روسيا. وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرت من الانسحاب بحال الابقاء على الاستضافة الروسية.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
عدم التأهل لمونديال فرنسا
فرض حظر على المنتخبات الروسية والبيلاروسية من قبل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، يعني غياب روسيا عن مونديال 2022 في فنلندا، بالإضافة إلى الاتحاد العالمي للرغبي، ليضع حداً للآمال الروسية الضئيلة بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
نقل نهائي أبطال أوروبا
وبعد تجريد ويفا بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ومنحها لاستاد دو فرانس في باريس، تم أيضاً استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الالماني في الدور ثمن النهائي.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
تجريد بوتين من الحزام الأسود
وفي التايكوندو، جرّد الاتحاد الدولي بوتين من الحزام الأسوَد الفخري، الممنوح له منذ 2013، معتبراً أن تصرفات موسكو تتعارض مع رؤية رياضة التايكوندو: "السلام أغلى من الانتصار".
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
رفض اللعب مع روسيا
أعلن فيفا في بيان مشترك مع نظيره الأوروبي تعليق مشاركات الأندية والمنتخبات الكروية في كل المسابقات "حتى إشعار آخر". بولندا التي كانت ستحلّ ضيفة على روسيا في الملحق الأوروبي كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا، وسارت على خطاها السويد وتشيكيا، الخصمان المحتملان لروسيا في الملحق المقرر في آذار/مارس الجاري.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
مونديال قطر 2022
بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2018، ستغيب روسيا عن نسخة قطر 2022، المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، نتيجة قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
شالكه وغاز بروم
أعلن نادي شالكه الألماني العريق فسخ شراكته مع غازبروم. كما فسخ مانشستر يونايتد الإنكليزي عقده مع شركة الطيران الروسية أيروفلوت.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
حرمان روسيا من المشاركة الأولمبية
قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعارضت اللجنة الأولمبية الروسية بشكل قاطع قرار اللجنة الدولية وقالت إنه "يتعارض مع الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي". ( إعداد: علاء جمعة )
الكاتب: علاء جمعة