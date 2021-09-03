"فيفا" يحقق بشأن مشاهد "جنونية" في مباراة البرازيل والأرجنتين

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسفه لتوقف المباراة التي كانت مرتقبة أمس الأحد (الخامس من سبتمبر/أيلول 2021) بين الجارين اللدودين البرازيل والأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 ، بسبب تدخل السلطات الصحية البرازيلية في محاولة لترحيل أربعة لاعبين من الضيوف.

وتوعد فيفا "بقرار" تأديبي كونه الهيئة المسؤولة عن هذه المباراة، معرباً عن أسفه لـ "المشاهد التي سبقت تعليق" اللقاء و"التي حالت دون الاستمتاع بمباراة بين اثنين من أهم منتخبات كرة القدم في العالم".

ولم يكن قد مضى على بداية اللقاء سوى خمس دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب ما أدى الى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا الى أرض الملعب ما أدى الى توقف المباراة نهائياً.

لاعبو المنتخب الأرجنتيني يغادرون الملعب.

والهدف من دخول السلطات الصحية كان المطالبة بسحب أربعة لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني بسبب مزاعم تواجدهم في إنكلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم الى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.

وطغت حالة من عدم اليقين بشأن وضع أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في إنكلترا بعدما أوصت السلطات الصحية البرازيلية الأحد بإدخالهم الحجر الصحي قبل ساعات معدودة على بداية اللقاء.

وبعد مشاورات بين مختلف الأطراف وبقاء المنتخب الأرجنتيني في غرف الملابس زهاء 3 ساعات، غادر أعضاء الأخير الملعب بعد حوالي ساعة.

وأكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني في تصريح لحساب الاتحاد الأرجنتيني على تويتر أنه "لم نبلغ في أي وقت بان اللاعبين الأربعة لا يحق لهم خوض المباراة. كنا نريد خوض المباراة وكذلك البرازيليون". ونفى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا أي "كذب" من جانب اللاعبين المعنيين.

وكشف فيفا أنه "تم إرسال التقارير الرسمية الأولى عن المباراة (إليه) على أن يتم تحليل هذه المعلومات من قبل الجهات التأديبية المختصة واتخاذ القرار في الوقت المناسب".

وفي حديثه خلال اجتماع رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) في جنيف، قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إن المشاهد كانت "جنونية. لكن علينا التعامل مع هذا التحديات التي تأتي في إطار أزمة فيروس كورونا."

ع.ج.م/أ.ح (ا ف ب، د ب أ)