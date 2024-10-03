فيفا يؤجل قراره حول الاتحاد الإسرائيلي مجددا ويفتح تحقيقين

لم يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أي قرار فوري بشأن مطالبة الاتحاد الفلسطيني بإيقاف نظيره الإسرائيلي وفقا لبيان صحافي صادر عن الهيئة الكروية الأعلى في العالم مساء الخميس (الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2024).

ووفقا للبيان سيبدأ الاتحاد الدولي تحقيقين سيتيحان له اتخاذ قراره. وبينما يركز التحقيق الأول على اتهامات "التمييز" التي وجهها الاتحاد الفلسطيني للعبة لنظيره الإسرائيلي، يتعلق الثاني على "إدراج فرق في مسابقة إسرائيلية يُزعم أنّ مقرّها في الأراضي الفلسطينية".

ورفض رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو في الكونغرس الـ 74 للاتحاد الدولي الذي عُقد في أيار/ مايو الماضي، عرض الطلب المقدم من الإتحاد الفلسطيني بفرض عقوبات ضد نظيره الإسرائيلي على التصويت، مستندا إلى استمرار الحرب في قطاع غزة منذ قرابة العام. ورأى آنذاك إنفانتينو أنّ أي عقوبات يجب أن تكون صادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي.

واعتمد المجلس في نهاية المطاف على نتائج تقرير التقييم القانوني المستقل الذي كلّف لجنة الانضباط في التحقيق بتُهمة التمييز الموجهة من الإتحاد الفلسطيني، فيما سيُناط بلجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في الفيفا "بمهمة التحقيق وتقديم المشورة لمجلس الفيفا بشأن مشاركة فرق إسرائيلية يُزعم أنها متمركزة في الأراضي الفلسطينية في المسابقات الإسرائيلية".

رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب (على اليسار) دعا رئيس الفيفا جياني إنفانتينو (على اليمين) إلى اتخاذ قرار صورة من: Noushad Thekkayil/NurPhoto/IMAGO

وأوضح إنفانتينو في البيان: "لقد أظهر مجلس الفيفا العناية الواجبة بشأن هذه القضية الحساسة للغاية، وبناءً على تقييم شامل، اتبعنا نصيحة الخبراء المستقلين". وأضاف "إن أعمال العنف المستعرة حاليا في المنطقة تؤكد أننا بحاجة إلى السلام قبل كل شيء، وكما تمت الإشارة إليه خلال الكونغرس الرابع والسبعين للفيفا".

وأضاف إنفانتينو: "في حين أننا لا نزال مصدومين للغاية مما يحدث وأفكارنا مع أولئك الذين يعانون، فإننا نحث جميع الأطراف على استعادة السلام في المنطقة بصورة فورية".

وتنص المادة رقم 72 من لوائح الفيفا على أنه لا يمكن للاتحادات الأعضاء وأنديتها اللعب على أرض اتحاد آخر دون موافقة الأخير. ويأتي التحقيق في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب، د ب أ)