فيفا ومفوضية اللاجئين يتفقان على مساعدة المهجّرين قسرا

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء (12 يوليو/تموز 2023)، مذكرة تفاهم وتعاون للتأكيد على العلاقة الطويلة المستمرة بينهما بهدف تعزيز التعاون في مجال دعم ومساعدة الأشخاص الذين تم تهجيرهم قسرًا عن منازلهم، ودعم المجتمعات من خلال تمكينهم من ممارسة كرة القدم والحصول على فرص تعليمية جيدة وفرص كثيرة أخرى.
وقال فيفا، عبر موقعه الرسمي الأربعاء، إن مراسم التوقيع تمت في جنيف بحضور رئيس فيفا جياني إنفانتينو والمفوض العام لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي. وأضاف: "تنص مذكرة التفاهم علي استمرار استخدام قوة كرة القدم للتأثير الإيجابي على المجتمع العالمي، وهو ركيزة أساسية في رؤية رئيس فيفا".
وتابع أن مهمة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتمثل في مساعدة الأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم بسبب النزاعات والاضطهاد، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 110 مليون شخص تم تهجيرهم قسرا، وهو رقم لم يسبق له مثيل، حيث يتم استضافة الغالبية العظمى منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
تأتي مراسم التوقيع قبل ثمانية أيام فقط من بدء كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023، حيث ستكون الشراكة المفعلة حديثًا نشطة طوال فترة البطولة.
وقال إنفانتينو: "نتطلع إلى شراكة مثمرة وذات مغزى و تأثير، نؤمن كثيرًا بقدر هذا التعاون وقدرته على التأثير، وأود أن أؤكد لكم التزامي الشخصي في تقديم مساهمتنا الصغيرة، لإضفاء البهجة على وجوه الأطفال، وأيضًا على وجوه البالغين مثلنا، الذين يصبحون أطفالًا في لحظات استمتاعهم بكرة القدم في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "وكما اعتدنا أن نقول كرة القدم لديها القدرة على توحيد العالم، والعمل الذي تتولاه فيفا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معًا بسبب هذه الاتفاقية هو التزام واضح بهذا الشأن".
وتابع إنفانتينو: "نحن نسعى للعمل معًا، وللتعاون في مخيمات اللاجئين المختلفة والمناطق المحتاجة، كلما تمكنا من الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص في البداية - حتى وإن كان عددهم قليلاً - و عملنا على زيادة عدد الأطفال المستفيدين في جميع أنحاء العالم، كلما كان ذلك أفضل. كذلك بالإضافة إلى مشاريع فيفا المدعومة لتحسين حياة النازحين حول العالم وتمكينهم من إعادة بدء حياتهم والمساهمة في مجتمعاتهم الجديدة".
بدوره قال غراندي: "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، حيث ستجد أن اللاعبين على مستوى العالم يمثلون جميع الأطياف بما فيهم اللاجئون والنازحون. بالنسبة للنازحين، يمكن أن تكون كرة القدم عاملًا مهمًا للتغلب على التحديات العديدة، وبكل تأكيد فإنها تعمل على تعزيز الاندماج في المجتمعات التي وجدوا فيها مأوى آمنًا".
ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)
-
نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!
ولد زلاتان إبراهيموفتش لأب بوسني وأم كرواتية، حيث هاجروا إلى السويد، ويلعب إبراهيموفتش مهاجما لدى نادي باريس سان جيرمو في الدوري الفرنسي، وهو كابتن منتخب السويد لكرة القدم.
-
نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!
لوكا مودريتش (29 عاما) كرواتي الأصل، ويقود حاليا خط الوسط في ريال مدريد، الذي فاز معه عام 2014 بدوري أبطال أوروبا. في عام 1992 أي عندما كان في الثامنة من العمر هرب مع عائلته، بعدما استولت القوات الصربية على أجزاء كبيرة من كرواتيا، حيث قتل جده، بحسب ما كتبت صحيفة "بيلد" الألمانية.
-
نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!
نيفين سوبوتيتش هو لاعب كرة قدم صربي بوسني من مواليد 1988 في بانا لوكا – يوغسلافيا سابقا، والبوسنة والهرسك حاليا. منذ عام 2008 يلعب سوبوتيتش مع فريق بروسيا دورتموند في مركز قلب الدفاع.
-
نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!
بدأ اللاعب إدين دجيكو مبكرا في عالم الكرة، إذ انضم إلى أشبال نادي جيليينزنيتشار ساراييفو وهو في العاشرة من العمر، ثم صعد لفريق المحترفين بالنادي .وعندما بلغ الثامنة عشر انتقل إلى الشيشان وانضم إلى نادي "إف كاي تبليتسه" وفي الصيف الحالي انضم إلى فريق "ايه اس روما" الإيطالي على سبيل الإعارة. ودجيكو هو قائد منتخب البوسنة.
-
نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!
عاش فيكتور موسيس (24 عاما) مع والدته ووالده الذي كان قسا كاثوليكيا في نيجيريا. وفي الحادية عشرة من عمره شهد مقتل والديه، حيث غادر البلاد إلى لندن بمساعدة من عمه هناك. بدأ اللاعب الدولي مسيرته مع أشبال نادي كريستال بالاس الإنجليزي. وفي عام 2012 انتقل إلى تشيلسي. وبعد إعارته إلى ليفربول و ستوك سيتي ، انضم موسيس، الذي يلعب في موقع الجناح الأيسر، إلى ويستهام الإنجليزي.
-
نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!
أسمير بيغوفيتش، من مواليد 20 حزيران/ يونيو1987 في تريبيني في البوسنة والهرسك، بدأ مسيرته الكروية مع نادي بورتسموث الأنجليزي. انتقل بعدها إلى نادي ماكليسفيلد تاون، ثم نادي ستوك سيتي الانجليزي، ثم انتقل إلى نادي تشيلسي.
-
نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!
انضم المهاجم الدولي البلجيكي كريستيان بينتيكه (24 عاما) إلى ليفربول قادما من أستون فيلا مقابل 46.5 مليون يورو. وكريستيان بينيتيكه من مواليد 1990. عندما كان في الثانية من العمر هرب مع عائلته من جمهورية الكونغو (زائير سابقا) إلى مدينة لييج البلجيكية.
-
نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!
ولد اللاعب غرانيت تشاكا عام 1992 وهو من أصول ألبانية. وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بازل السويسري عام 2010 ليشارك في 44 مباراة، ثم انضم بعدها إلى نادي بروسيا مونشنغلادباخ في ألمانيا.
-
نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!
ولد المهاجم فيداد إيبيسفيتش عام 984) بمدينة فلاسينيكا البوسنية، ثم انتقل بعد ذلك إلى سويسرا للعب في صفوف نادي بادن. وفي عام 2001 انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعود منها إلى أوروبا عام 2004 وتحديدا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم إلى الدوري الألماني عبر بوابة فريق هوفنهايم. عام 2012 انتقل لفريق شتوتغارت، وهو يلعب حاليا في صفوف فريق العاصمة هيرتا برلين.
-
نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!
ولد لاعب خط الوسط شيردان (خير الدين) شاقيري عام 1991 في كوسوفو. وقد فرت عائلته إلى سويسرا. احترف شاقيري اللعب في نادي بازل، ثم أنتقل إلى بايرن ميونخ وبعدها إلى إنترميلان، انضم حديثا إلى صفوف ستوك سيتي الانجليزي، كما يلعب لدى المنتخب الوطني السويسري. (إعداد: علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة