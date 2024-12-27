فيفا: منتخب مصر بقيادة "العميد" على أعتاب إنجاز تاريخي

أثنى "فيفا" على عودة منتخب مصر لأدائه القوي، بعدما كان مهددا بـ"عودة الحقبة المظلمة"، إثر تجربة محبطة مع روي فيتوريا. وقال فيفا إن المدرب الوطني حسام حسن قادر على إعادة الفراعنة لمنصات التتويج والصعود لكأس العالم 2026.

يقضي منتخب مصر لكرة القدم حاليا فترة صحوة تحت قيادة مديره الفني المحلي حسام حسن، بعد تجربة محبطة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بحسب ما يرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي تقرير نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، تحدث فيفا عن مسيرة منتخب مصر خلال عام 2024، مشيرا إلى أنه بعد تهديد بعودة الحقبة المظلمة، لم يكن هناك ختام أفضل لـ(الفراعنة) مما حدث خلال العام الحالي. وأضاف فيفا أنه رغم التخبطات التي عانى منها منتخب مصر في بداية العام، فإن التدارك كان في الوقت المناسب، ليضع أبطال أفريقيا سبع مرات على الطريق الصحيح نحو استعادة الأمجاد.

البرتغالي روي فيتوريا قاد مصر في أمم أفريقيا بكوت ديفوار لكنه حقق نتائج مخيبة لآمال الجماهير المصرية. صورة من: Braima Darame/DW

بداية مبشرة مع فيتوريا تنتهي بإقالته

وأشار فيفا إلى أن عام 2024 كان متذبذبا للكرة المصرية على صعيد المنتخب الوطني الأول في بدايته، ولكن كل شيء بدأ يسير في اتجاه تصاعدي مع استعادة فكرة المدرب الوطني، تلك التي تسببت في أنجح حقبتين للفراعنة تاريخيا، مع محمود الجوهري، ثم حسن شحاتة، واليوم، يأمل حسام حسن في السير على خطى الثنائي.

في بداية حقبة فيتوريا، كان كل شيء مبشرا للغاية؛ لكن بطولة أمم أفريقيا مطلع عام 2024 جاءت مخيبة للآمال تماما بالنسبة للمنتخب المصري، بعد خروجه من دور الـ16. وكانت بداية البطولة سيئة مثل نهايتها، إذ صعد المنتخب المصري ثانيا في جدول الترتيب خلف منتخب الرأس الأخضر (المتصدر)، وبعد نادرة غريبة حيث حصدت مصر 3 نقاط من مبارياتها الثلاث بعدما تعادلت فيها جميعا.

وعلى إثر الخروج من "الكان" تمت إقالة المدير الفني للفراعنة روي فيتوريا، ليأتي المدرب الوطني حسام حسن بديلا عنه في فبراير/شباط الماضي.

تألق مع حسام حسن في التصفيات الأفريقية

أكد فيفا أن حسام حسن دشن عصره مبكرا، بالفوز على نيوزيلندا بهدف للا شيء في نصف نهائي بطولة عاصمة مصر، المدرجة ضمن سلسلة الاتحاد الدولي قبل خسارة المباراة النهائية أمام منتخب كرواتيا بهدفين مقابل أربعة.

وفي تصفيات أمم أفريقيا، فرض المنتخب المصري نفسه كأحد أقوى المنتخبات على الإطلاق في البطولة، بعد سلسلة من النجاحات بدأت بالانتصار 3 / صفر على ضيفه منتخب الرأس الأخضر، أتبعها بالانتصار 4 / صفر خارج ملعبه على بوتسوانا، بعد أداء رائع.

وفي الجولة الثالثة، فاز المنتخب المصري 2 / صفر على ضيفه منتخب موريتانيا، بعد مباراة أكل فيها المصريون الأخضر واليابس بـ16 تسديدة على المرمى، وفي الجولة الرابعة تكرر الفوز على موريتانيا بهدف نظيف، لتمر أول أربع جولات من التصفيات دون أن تهتز شباك المنتخب المصري تحت قيادة (العميد).

أحلام المصريين ارتفعت بعد هذا الأداء القوي، والثبات في المستوى، وضمان الوصول لأمم افريقيا 2025 في المغرب، رغم التعادل 1 / 1 مع الرأس الأخضر في الجولة الخامسة، ثم التعادل مع بوتسوانا بنفس النتيجة بالجولة السادسة (الأخيرة). لكن هذا لم يمنع المنتخب المصري من ضمان التأهل، وتثبيت أقدام حسام حسن كمدرب جيد، يستطيع حصد النقاط وإعادة الفراعنة إلى منصات التتويج.

حسام حسن، تاريخ كبير في كرة القدم المصرية كلاعب، هل يقود مصر للأمجاد كمدرب أيضا؟ صورة من: Khalil Mazraawi/AFP/Getty Images

فيتوريا أساس نجاح تصفيات كأس العالم

وشدد فيفا على أن الأداء القوي في تصفيات أمم أفريقيا تكرر مرة أخرى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث قدم المنتخب المصري أداء مميزا حتى هذه اللحظة. وكان لفيتوريا مدرب الفريق السابق يد فيها بانتصاره في أول مباراتين، حيث افتتح أحفاد الفراعنة مشوارهم في التصفيات بسداسية نظيفة ضد منتخب جيبوتي، في مباراة تألق فيها محمد صلاح بشكل لافت، مسجلا 4 أهداف كاملة (سوبر هاتريك)، إضافة إلى هدف لكل من تريزيجيه ومهاجم المنتخب المتألق مصطفى محمد، ثم بعد ذلك الانتصار أمام سيراليون بهدفين دون رد.

ومع وصول حسام حسن، أظهر رجال المنتخب نجاعة غير عادية، ورغبة في الفوز واستعادة الأمجاد، فانتصروا 2 / 1 على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة في العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يتعادلوا 1 / 1 خارج ملعبهم مع منتخب غينيا بيساو في الجولة الرابعة. وبعد مرور 4 جولات، يبدو أن حسام حسن، عميد لاعبي العالم السابق، أصبح على أعتاب انجاز تاريخي آخر، بقيادة منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما قاده للمونديال كلاعب قبل 34 عاما، خاصة بعد حفاظه على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات.

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"عزيمة الفراعنة" وحلم المونديال

ومع نهاية 2024، يبدو أنه كان عاما جيدا للمنتخب المصري على مستوى التصنيف، فمع نهاية 2023 تواجد في المركز الـ33 عالميا برصيد 91ر1518 نقطة، ومع نهاية العام الحالي ظل متمسكا أيضا بنفس المركز، برصيد 48ر1513 نقطة، رغم الهزات العنيفة التي تعرض لها في أمم أفريقيا مطلع العام.

ويرى فيفا أن هذا التموقع الإيجابي، مع ارتفاع الطموح، يضع ضغطا واضحا على رجال المدرب حسام حسن بأن يتأهلوا بشكل مباشر لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويلتقي منتخب مصر مع مضيفه منتخب إثيوبيا في 17 مارس/آذار 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون في القاهرة.

واختتم فيفا تقريره مشيرا إلى أنه بكل تأكيد المهمة ليست سهلة، لكن عزيمة الفراعنة قادرة على تحويل حلم المونديال إلى حقيقة.

ص.ش/ع.غ (د ب أ)