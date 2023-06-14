فيفا: لا تعتيم على مونديال السيدات.. والخطة البديلة البث عبر الإنترنت

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه لن يكون هناك "تعتيم" على بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات في ظل الخلاف القائم حول حقوق البث، وأن هناك خطة بديلة تتمثل في بث المباريات عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم الفيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية :"مازلنا في مفاوضات. نفضل البث على التليفزيون العام، لكن يمكننا أيضاً بث المباريات عبر (منصة) فيفا بلس"، وهي خدمة البث التابعة للفيفا.

وتنطلق منافسات مونديال السيدات المقرر في أستراليا ونيوزيلندا يوم 20 تموز/يوليو المقبل، لكن الفيفا لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن حقوق البث مع الشبكات التليفزيونية في الدول الأوروبية الخمس الكبرى في كرة القدم، ومن بينها شبكتا "إيه.آر.دي" و"زد.دي.إف" الألمانيتان.

ويرغب الفيفا في حصد أموال أكثر من التي عرضتها الشبكات التليفزيونية، من أجل زيادة إيرادات كرة القدم النسائية، التي اكتسبت شعبية أكبر في الأعوام الأخيرة.

وتحدث أكسيل بالكوسكي، منسق الرياضة في شبكتي "إيه.آر.دي" و"زد.دي.إف" الألمانيتين، في وقت سابق عن تقديم عرض يتماشى مع ظروف السوق.

وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية أن العرض كان بقيمة خمسة ملايين يورو 5,4 مليون دولار)، وهو ما يعادل نصف المبلغ الذي يطلبه الفيفا. وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن الأرقام تفوق ذلك قليلاً. وبعدها نقلت تقارير عن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا قوله إنه سيكون هناك بعض التحركات في المحادثات مع شبكات البث في ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وارتفعت تقييمات كرة القدم النسائية في ألمانيا بشكل كبير مؤخراً، وقد كانت المباراة النهائية بين منتخبي ألمانيا وإنجلترا في بطولة أمم أوروبا للسيدات هي الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في ألمانيا خلال عام 2022، حيث تابع المباراة نحو 18 مليون مشاهد.

ع.ح./ح.ز. (د ب أ)