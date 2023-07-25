 فيفا: كأس العالم للسيدات 2023 تواصل تحطيم الأرقام القياسية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.07.2023

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رياضة

فيفا: كأس العالم للسيدات 2023 تواصل تحطيم الأرقام القياسية

استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأرقام التي تشهدها بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، وذلك بعد مرور أول ستة أيام فقط من بداية البطولة.

شهد حفل الافتتاح والمباراةالافتتاحية حضورا جماهيريا بلغ أكثر من 117 ألف مشجع (20.07.2023)

شهد حفل الافتتاح والمباراةالافتتاحية حضورا جماهيريا بلغ أكثر من 117 ألف مشجع

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء (25 تموز/يوليو 2023): "لم تمر سوى ستة أيام على انطلاق كأس العالم للسيدات (أستراليا ونيوزيلندا 2023)، لكن البطولة حققت نجاحا باهرا بالفعل، حيث شهدت حتى الآن عددا قياسيا من حيث الحضور الجماهيري".

وأضاف فيفا أنه

مختارات

قبل أيام من كأس العالم لكرة القدم للسيدات يبرز اسم قائدة المنتخب الألماني ألكسندرا بوب كواجهة وسفيرة للكرة النسائية الألمانية. مهاجمة فريق فولفسبورغ لا تخفي طموحها مع المنتخب الألماني في رابع مشاركة لها في كاس العالم.

في حوار حصري مع DW عربية تتحدث قائدة المنتخب المغربي للسيدات غزلان الشباك عن طموحات المغرب في كأس العالم للسيدات وعن القفزة النوعية التي حققتها كرة القدم النسائية بالمغرب مؤخرا. الشباك وعدت بمفاجآت من قبل "لبؤات الأطلس".

"جرى بيع أكثر من 5ر1 مليون تذكرة، كما وقف عشاق الساحرة المستديرة شاهدين على مباريات مليئة بالندية والتنافسية وأجواء احتفالية وممتعة في كلا البلدين المضيفين".

وأبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا شكره وامتنانه للبلدين المضيفين على جهودهما الحثيثة في سبيل النهوض بكرة القدم النسائية والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة على الصعيد العالمي. وقال إنفانتينو في هذا الصدد :"أود أن أتقدم بجزيل شكري لنيوزيلندا وأستراليا على استضافتنا هنا، فعادة ما نقول إن كرة القدم توحد العالم، وها هما نيوزيلندا وأستراليا توحدان العالم هنا في هذا الجزء من نصف الكرة الجنوبي، حيث رحب بنا الجميع هنا - فردا فردا - من متطوعين وأفراد شرطة وموظفين؛ ذلك أن كل من له ارتباط أو صلة ما بكأس العالم للسيدات، قدم عملا هائلا، وقد حظينا بحسن الترحاب واستُقبلنا بحفاوة ورحابة صدر، والبسمة مرتسمة على كل الوجوه، وهذا شيء لا يقدر بثمن حقا. إنني أتطلع إلى زيارة مختلف أنحاء أستراليا، كما فعلت في نيوزيلندا، للوقوف على ما يزخر به هذا الحدث الرائع من تنوع ثقافي مذهل".

وتابع إنفانتينو :"تغمرني السعادة الآن، وهناك مئات الآلاف من السيدات والفتيات السعيدات والرجال والفتيان السعداء الذين يأتون إلى المباريات، وكذلك الملايين الذين يشاهدونها من منازلهم. يا له من نجاح باهر بالفعل، حيث شهدنا حتى الآن مباريات رائعة وأهداف مذهلة كما حققت منتخبات مغمورة بعض المفاجآت أو كانت ندا للند أمام بعض العمالقة، مما يعني أن كل المقومات متوفرة بالفعل منذ البداية".

وشهد اليوم الافتتاحي، الخميس 20 تموز/يوليو ، حضورا جماهيريا بلغ أكثر من 117 ألف مشجع غصت بهم مدرجات إيدين بارك وملعب أستراليا، حيث تابع 42137 متفرجا فوز منتخب نيوزيلندا على نظيره النرويجي في مباراة رفع الستار بمدينة أوكلاند، وهو رقم قياسي على مستوى الحضور الجماهيري لمباراة في كرة القدم بهذا البلد على صعيد مسابقات الرجال والسيدات.

بينما تابع اللقاء الثاني بين أستراليا وجمهورية أيرلندا ما لا يقل عن 75784 مشجعا من المدرجات في سيدني، وهي أعلى نسبة حضور في مباراة ضمن كأس العالم للسيدات منذ 24 عاما، علما بأن مبيعات تذاكر البطولة تجاوزت بالفعل السقف الذي كان فيفا يصبو إلى بلوغه، حيث بيع أكثر من 5ر1 مليون تذكرة للمباريات الـ 64.

وبعد اختتام الجولة الأولى من المباريات بمواجهة اليوم الثلاثاء بين كوريا الجنوبية وكولومبيا، بلغ إجمالي الحضور 459547 متفرجا في أول 16 مباراة، أي بمتوسط 28721 متفرجا للمباراة الواحدة - بزيادة تبلغ 54 % مقارنة بأول 16 مباراة في النسخة السابقة التي استضافتها فرنسا عام 2019.

وأشار فيفا إلى أن فعاليات مهرجان المشجعين تحظى بشعبية كبيرة أيضا، علما بأنها تُنظم لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

  • DFB Fußball | Frauen Nationalmannschaft | Deutschland - Vietnam | Melanie Leupolz

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا

    تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Alex Morgan

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Julie Ertz

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Hannah Cain

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Amel Majri

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا

    أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Konya Plummer

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا

    "أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Cheyna Matthews

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا

    عندما شاركت جامايكا للمرة الأولى في كأس العالم عام 2019، كانت شينا ماثيوز أمًا لطفلين. وفي هذا العام توسعت عائلة ماثيوز بشكل أكبر. في عام 2022 وضعت طفلها الثالث. ووصفت الفيفا ماثيوز (وسط الصورة) بأنها "أم بطلة" لجامايكا.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Vanina Correa

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين

    سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.


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