فيفا تقول كلمتها بشأن ظهور الفتيات المثيرات في نهائي المونديال!

ربما يفترض من يتابع مباريات كأس العالم، أن النساء الحسناوات هن فقط الجمهورالحاضر والمتابع على مدرجات الملاعب في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا. فلطالما اعتاد المصورون على إظهار النساء المثيرات ممن يحضرن تلك المباريات، على شاشات التلفاز. لكن ربما لن تتمكن القنوات التليفزيونية من ذلك بعد الآن، إذ طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدم التركيز على تصوير "الحسناوات المثيرات" أثناء عرض مباريات كأس العالم في روسيا.
وقال فيديريكو أديشتي، رئيس قسم التنوع في الفيفا، إن الفيفا ستتحدث مع شبكات البث الوطنية وفريق إنتاجها التلفزيوني الخاص حول تلك المشكلة، في محاولة للتصدي للتمييز على أساس الجنس في كرة القدم. وأضافت أديشتي، إن التمييز الجنسي مشكلة أكثر خطورة من العنصرية في كأس العالم هذا العام، على عكس التوقعات بأن العنصرية ستكون قضية أكبر. وأضاف:" نريد منع بث صور المشجعات المثيرات ممن يتابعن المباراة النهائية على مدرجات الملاعب الروسية على قنوات التلفزيون العالمية في كأس العالم 2018"، حسبما نقلت مصادر إعلامية مختلفة.
من جانبه ذكر بيارا بوار رئيس منظمة (كرة قدم ضد العنصرية في أوروبا) أن كأس العالم شهد نحو 300 حالة من أعمال التحرش والمضايقات في الشوارع مما شوه الصورة الإيجابية للبطولة. وأوضح بوار رئيس المنظمة التي تراقب التمييز في كرة القدم الأوروبية وتعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن الضحايا شملوا روسيات تعرضن لتحرش جنسي من المشجعين ومراسلات تلفزيونيات واجهن مضايقات أثناء البث.
وبحسب موقع Refinery29 البريطاني، لم تكن شبكات التلفزيون هي المؤسسات الإعلامية الوحيدة التي اتهمت بالتحيز الجنسي خلال كأس العالم هذا العام، لكن وكالة "جيتي إيمجز" للصور الفوتوغرافية أيضاً تعرضت لانتقادات لنفس السبب. وكانت الشركة قد أقامت معرضاً للصور يضم "أشهر المشجعين في كأس العالم" في (يونيو/ حزيران 2018) الماضي، والذي ركز فقط على الشابات الحسناوات فقط، بحسب الموقع الإخباري.
س.م/ رويترز
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
اعتراف شفوي كرواتي
هذه المرأة لا تدع مجالاً للشك والتخمين بشأن الفريق الذي تشجعه في كأس العالم. إنها تحمل قلبها الكرواتي على شفتيها.
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
أوبليكس يشجع بلجيكا
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
تشجيع موسيقي لسويسرا
هذا المشجع ترك "قرن الألب" الشهير في وطنه واستعاض عنه بآلة أخرى في روسيا من أجل دب الحماس في نفوس لاعبي منتخب بلده، سويسرا.
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
نساء من أجل إيران
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
لسان ياباني طويل
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
الألوان الفرنسية الثلاثة
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
تشجيع البرازيل من المهد
في سن مبكرة تقوم هذه الطفلة البرازيلية بتشجيع منتخب بلدها. ويبدو أن الحماس لـمنتخب "السيليساو" قد وصل إليها عن طريق لبن الأم.
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
غزاة مسالمون من أيسلندا
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
انتقام المونتيزوما للمكسيك
تستخدم عبارة "انتقام المونتيزوما" كناية عن الإصابة بالإسهال خصوصا في بلاد أمريكا الجنوبية. والانتقام يناسب ما فعله فريق المكسيك بالفوز على ألمانيا 1- صفر، ردا على خسارته العام الماضي أمام المانشافت في كأس القارات.
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
الأسد السنغالي انطلق
جميع الفرق الإفريقية خرجت من مرحلة المجموعات بمونديال روسيا. ولو كانت نجحت في البقاء فيها لواصلت جماهيرها - مثل هذا "الأسد" من السنغال- لمنح البطولة نكهة جماهيرية رائعة.
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
النظارات الأرجنتينية
حتى وإن كانت العمامة ليست غطاء الرأس التقليدي في وطنه، يدرك الجميع أن هذا الرجل يرى كل شيء من خلال النظارات الأرجنتينية.
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
فرعون حزين على مصر
ثلاث مباريات، ثلاث هزائم لمنتخب "الفراعنة" في كأس العالم، لذلك فلا عجب أن يعكس وجه هذا المشجع ما يراه يحدث لفريق بلده على أرض الملعب.
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
نمر كولومبي
في الواقع النمور توجد في كولومبيا في حدائق الحيوان فقط. لكن هذا المشجع فضل أن يحمس لاعبي منتخب بلده واضعا قناع نمر على رأسه بدلا من حبات البن، فنجوم كولومبيا يحملون لقب الـ"كافيتيروس"، ومعناه زارعو القهوة.
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
الشمس تسطع على أوروغواي
رغم الشمس الساطعة فوق رأس هذه المشجعة إلا أنها تكاد لا تصدق أن فريق بلدها (أروغواي) حالفه الحظ فأصبح بين الثمانية الأوائل في مونديال روسيا. لكنه خرج بعد ذلك أمام فرنسا.
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تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018
روح رياضية بلجيكية
بإمكان كرة القدم أن تربط بين الشعوب. وقد ثبت ذلك من قبل هذين المشجعين البلجيكيين. فقد برهنا على الروح الرياضية بأن رسم كل منهما على وجهه علم بلده (بلجيكا) بجانب علم البلد المنافس في ثمن النهائي، اليابان. اعداد شتيفان نستلر/ ص.ش