 فيفا تقول كلمتها بشأن ظهور الفتيات المثيرات في نهائي المونديال! | عالم المنوعات | DW | 14.07.2018

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منوعات

فيفا تقول كلمتها بشأن ظهور الفتيات المثيرات في نهائي المونديال!

في سابقة تعد الأولى من نوعها، اتخذ اتحاد كرة القدم الفيفا قراراً ربما يزعج بعض عشاق كرة القدم ومتابعيها على شاشات التلفاز. القرار يأتي في محاولة لمنع التمييز الجنسي في كرة القدم، ويخص ظهور الفتيات الجميلات على الشاشات.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Senegal vs Kolumbien | Fans (Reuters/M. Rossi)

ربما يفترض من يتابع مباريات كأس العالم، أن النساء الحسناوات هن فقط الجمهورالحاضر والمتابع على مدرجات الملاعب في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا. فلطالما اعتاد المصورون على إظهار النساء المثيرات ممن يحضرن تلك المباريات، على شاشات التلفاز. لكن ربما لن تتمكن القنوات التليفزيونية من ذلك بعد الآن، إذ طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدم التركيز على تصوير "الحسناوات المثيرات"  أثناء عرض مباريات كأس العالم في روسيا.

مختارات

وقال فيديريكو أديشتي، رئيس قسم التنوع في الفيفا، إن الفيفا ستتحدث مع شبكات البث الوطنية وفريق إنتاجها التلفزيوني الخاص حول تلك المشكلة، في محاولة للتصدي للتمييز على أساس الجنس في كرة القدم. وأضافت أديشتي، إن التمييز الجنسي مشكلة أكثر خطورة من العنصرية في كأس العالم هذا العام، على عكس التوقعات بأن العنصرية ستكون قضية أكبر. وأضاف:" نريد منع بث صور المشجعات المثيرات ممن يتابعن المباراة النهائية على مدرجات الملاعب الروسية على قنوات التلفزيون العالمية في كأس العالم 2018"، حسبما نقلت مصادر إعلامية مختلفة.

 من جانبه ذكر بيارا بوار رئيس منظمة (كرة قدم ضد العنصرية في أوروبا) أن كأس العالم شهد نحو 300 حالة من أعمال التحرش والمضايقات في الشوارع مما شوه الصورة الإيجابية للبطولة. وأوضح بوار رئيس المنظمة التي تراقب التمييز في كرة القدم الأوروبية وتعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن الضحايا شملوا روسيات تعرضن لتحرش جنسي من المشجعين ومراسلات تلفزيونيات واجهن مضايقات أثناء البث. 

وبحسب موقع Refinery29 البريطاني، لم تكن شبكات التلفزيون هي المؤسسات الإعلامية الوحيدة التي اتهمت بالتحيز الجنسي خلال كأس العالم هذا العام، لكن وكالة "جيتي إيمجز" للصور الفوتوغرافية أيضاً تعرضت لانتقادات لنفس السبب. وكانت الشركة قد أقامت معرضاً للصور يضم "أشهر المشجعين في كأس العالم" في (يونيو/ حزيران 2018) الماضي، والذي ركز فقط على الشابات الحسناوات فقط، بحسب الموقع الإخباري.

س.م/ رويترز

 

  • Fußball WM 2018 Kroatien vs Dänemark Fans (Reuters/C. Barria)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    اعتراف شفوي كرواتي

    هذه المرأة لا تدع مجالاً للشك والتخمين بشأن الفريق الذي تشجعه في كأس العالم. إنها تحمل قلبها الكرواتي على شفتيها.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/F. Hoermann)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    أوبليكس يشجع بلجيكا

    المشجعون من الجزء البلجيكي من "بلاد الغال" فرحون بالأداء التاريخي الذي يقدمه نجوم فريقهم في كأس العالم بروسيا. هذا المشجع، يرتدي زي شخصية البدين "أوبليكس" في سلسلة الكارتون الشهيرة أستريكس وأوبليكس.

  • Russland WM 2018 l Serbien vs Schweiz - Fan (picture alliance/dpa)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    تشجيع موسيقي لسويسرا

    هذا المشجع ترك "قرن الألب" الشهير في وطنه واستعاض عنه بآلة أخرى في روسيا من أجل دب الحماس في نفوس لاعبي منتخب بلده، سويسرا.

  • Russland WM 2018 l Iran vs Portugal - Fans (Reuters/M. Sezer)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    نساء من أجل إيران

    في وطنهم لا يُسمح لهم بدخول ملاعب كرة القدم، لذلك فإن المتعة كبيرة بالنسبة للمشجعات من إيران خلال حضور نهائيات كأس العالم في روسيا. وربما يلفت ذلك إليهم أنظار النظام في إيران.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Japan vs Polen | Fans (Reuters/J. Silva)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    لسان ياباني طويل

    اليابانيون شعب مهذب جدا في العادة، لكن عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، فلا ضير أن يخرجوا ألسنتهم وخصوصا عندما يلعب فريقهم بشكل جيد مثلما فعل في روسيا.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/Firo)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الألوان الفرنسية الثلاثة

    الأحمر، الأبيض، الأزرق، ولا ألوان غيرها! يضع المشجعون الفرنسيون ألوانهم الوطنية في شعرهم وعلى وجوههم كما يرتدون قمصان منتخبهم وعلم بلادهم.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/T. Bernardes)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    تشجيع البرازيل من المهد

    في سن مبكرة تقوم هذه الطفلة البرازيلية بتشجيع منتخب بلدها. ويبدو أن الحماس لـمنتخب "السيليساو" قد وصل إليها عن طريق لبن الأم.

  • Russland WM 2018 l Nigeria vs Island - Fan (Reuters/S. Perez)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    غزاة مسالمون من أيسلندا

    من الناحية الكروية لم تسر الأمور هذه المرة بشكل جيد بالنسبة لمحاربي "الفايكنج" القادمين من أيسلندا، مقارنة مع ما حققوه في بطولة أمم أوروبا عام 2016. لكن جماهيرهم تغزو روسيا أيضًا بطريقة سلمية مثيرة للحماس.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/P. Arvidson)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    انتقام المونتيزوما للمكسيك

    تستخدم عبارة "انتقام المونتيزوما" كناية عن الإصابة بالإسهال خصوصا في بلاد أمريكا الجنوبية. والانتقام يناسب ما فعله فريق المكسيك بالفوز على ألمانيا 1- صفر، ردا على خسارته العام الماضي أمام المانشافت في كأس القارات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Senegal vs Kolumbien | Fans (Reuters/M. Rossi)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الأسد السنغالي انطلق

    جميع الفرق الإفريقية خرجت من مرحلة المجموعات بمونديال روسيا. ولو كانت نجحت في البقاء فيها لواصلت جماهيرها - مثل هذا "الأسد" من السنغال- لمنح البطولة نكهة جماهيرية رائعة.

  • WM2018 Fußball Fans Russland (picture-alliance/dpa/E. Kremser)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    النظارات الأرجنتينية

    حتى وإن كانت العمامة ليست غطاء الرأس التقليدي في وطنه، يدرك الجميع أن هذا الرجل يرى كل شيء من خلال النظارات الأرجنتينية.

  • Russland WM 2018 l Saudi Arabien vs Ägypten - Fan (Reuters/D. Sagou)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    فرعون حزين على مصر

    ثلاث مباريات، ثلاث هزائم لمنتخب "الفراعنة" في كأس العالم، لذلك فلا عجب أن يعكس وجه هذا المشجع ما يراه يحدث لفريق بلده على أرض الملعب.

  • Russland WM 2018 Kolumbien gegen Japan (Reuters/D. Sagolj)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    نمر كولومبي

    في الواقع النمور توجد في كولومبيا في حدائق الحيوان فقط. لكن هذا المشجع فضل أن يحمس لاعبي منتخب بلده واضعا قناع نمر على رأسه بدلا من حبات البن، فنجوم كولومبيا يحملون لقب الـ"كافيتيروس"، ومعناه زارعو القهوة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 | Achtelfinale | Uruguay vs. Portugal (Reuters/M. Sezer)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    الشمس تسطع على أوروغواي

    رغم الشمس الساطعة فوق رأس هذه المشجعة إلا أنها تكاد لا تصدق أن فريق بلدها (أروغواي) حالفه الحظ فأصبح بين الثمانية الأوائل في مونديال روسيا. لكنه خرج بعد ذلك أمام فرنسا.

  • Fußball WM 2018 Belgien vs Japan (Imago/Belga/B. Fahy)

    تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

    روح رياضية بلجيكية

    بإمكان كرة القدم أن تربط بين الشعوب. وقد ثبت ذلك من قبل هذين المشجعين البلجيكيين. فقد برهنا على الروح الرياضية بأن رسم كل منهما على وجهه علم بلده (بلجيكا) بجانب علم البلد المنافس في ثمن النهائي، اليابان. اعداد شتيفان نستلر/ ص.ش


 

مختارات

تقاليع وأزياء بهيجة لجماهير مونديال روسيا 2018

شهد مونديال روسيا سباقا بين الجماهير في التقاليع والأزياء المعبرة التي آملوا من خلالها تحفيز فرقهم، فكان هناك الفراعنة والفايكينغ والأسد السنغالي وغيرهم. جولة مصورة مع الجماهير في كأس العالم بروسيا 2018. (06.07.2018)  

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