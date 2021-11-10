فيضانات وانهيارات أرضية توقع ضحايا جنوب الهند

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لقي أكثر من عشرين شخصا مصرعهم وفقد آخرون جنوب الهند جراء امطار غزيرة تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا الساحلية، فيما اضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم. وتقول الحكومة إنها أنشات أكثر من مئة مركز إغاثة.
تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت على ألمانيا ودول أخرى في غرب أوروبا في وفاة ما لا يقل عن 42 شخصاً وفقدان العشرات، فيما تم إخلاء مئات المنازل من ساكنيها في عدد من المناطق غربي البلاد، بالإضافة إلى هولندا وبلجيكا.
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