فيضانات وانهيارات أرضية توقع ضحايا جنوب الهند

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ألمانيا وغرب أوروبا

تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت على ألمانيا ودول أخرى في غرب أوروبا في وفاة ما لا يقل عن 42 شخصاً وفقدان العشرات، فيما تم إخلاء مئات المنازل من ساكنيها في عدد من المناطق غربي البلاد، بالإضافة إلى هولندا وبلجيكا.