 فيضانات وانهيارات أرضية توقع ضحايا جنوب الهند | DW الأخبار | DW | 18.10.2021

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فيضانات وانهيارات أرضية توقع ضحايا جنوب الهند

لقي أكثر من عشرين شخصا مصرعهم وفقد آخرون جنوب الهند جراء امطار غزيرة تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا الساحلية، فيما اضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم. وتقول الحكومة إنها أنشات أكثر من مئة مركز إغاثة.

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