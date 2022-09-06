 فيضانات موريتانيا تتسبب في وفاة عشرين شخصا وتشريد الآلاف | DW الأخبار | DW | 07.09.2022

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فيضانات موريتانيا تتسبب في وفاة عشرين شخصا وتشريد الآلاف

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