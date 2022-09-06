فيضانات موريتانيا تتسبب في وفاة عشرين شخصا وتشريد الآلاف

فيضانات السودان تودي بحياة عشرات الأشخاص

أعلنت السلطات السودانية أن الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد أودت بحياة نحو 52 شخصا. وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد سيولا خطيرة.