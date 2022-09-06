فيضانات موريتانيا تتسبب في وفاة عشرين شخصا وتشريد الآلاف

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تسببت الأمطار الخريفية في موريتانيا بوفاة ما يزيد عن عشرين شخصا وتدمير مئات المنازل وتشريد آلاف العائلات بعد أن غمرت مياه الأمطار أحياء بكاملها في نواكشوط
خلفت "أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان" أكثر من 1100 قتيل و33 مليون متضرر، كما غمرت "ثلث" مساحة البلاد. وناشدت الحكومة المجتمع الدولي للمساعدة وقدرت الأضرار بأكثر من 10 مليارات دولار، وسط تسارع جهود الإغاثة الدولية.
أعلنت السلطات السودانية أن الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد أودت بحياة نحو 52 شخصا. وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد سيولا خطيرة.
فاقمت السيول العارمة والأمطار الغزيرة من متاعب اليمنيين فيما لا تزال البلاد تئن تحت وطأة حرب أهلية وأزمة إنسانية قاسية. وحذر خبراء من أن كارثة السيول تُظهر ضعف قدرات البلاد ما ينذر بكوارث وشيكة.
لقي ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق في إيران والإمارات.
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