 فيضانات سلوفينيا في صور: معركة ضد الأنقاض والطين! | جميع المحتويات | DW | 08.08.2023

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بيئة ومناخ

فيضانات سلوفينيا في صور: معركة ضد الأنقاض والطين!

طرق مدمرة وانهيارات أرضية هائلة وأنهار هائجة. هذه بعض ما خلفته العواصف والأمطار الغزيرة في سلوفينيا وكرواتيا والنمسا. وطلبت سلوفينيا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مساعدة فنية.

  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    عندما تكسر المياه الخرسانة المسلحة

    هذا الجسر الواقع في بلدة ستراني في جنوب سلوفينيا لم يعد قادراً على تحمل ضغط المياه وانهار بفعل الفيضانات. أدى دمار البنية التحتية إلى عزل العديد من المناطق عن العالم الخارجي وصعّب عمليات الإجلاء في المناطق النائية. ولقي ستة أشخاص حتفهم في الفيضانات في سلوفينيا حتى الثلاثاء (الثامن من آب/أغسطس 2023).

  • Slowenien | Überschwemmungen

    فجأة ذهب كل شيء!

    في مدينة بريفاليي الصغيرة في شمال سلوفينيا، غرق هذا المنزل تحت المياه ولم يعد بادياً منه سوى قمته. في غضون ذلك وتحسباً من حدوث الانهيارات الأرضية، تم إخلاء بعض المناطق من سكانها. وأغرقت أمطار غزيرة قسماً كبيراً من وسط البلاد وشمال شرقها.

  • Slowenien | Überschwemmungen

    معركة مع الطين

    بدأت أعمال إزالة الأنقاض والتحدي الأهم إزالة كتل الطين الهائل المتراكم في كل مكان. ويتعين تعبئة كل الموارد المتاحة بدءاً من العربة اليدوية إلى الحفارة الآلية. بحسب قول رئيس الوزراء روبرت غولوب الفيضانات "أسوأ كارثة طبيعية" منذ استقلال سلوفينيا في عام 1991.

  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    أكياس الرمل على ضفاف سافا

    وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب الأنهار في كرواتيا. فاضت مياه نهر سافا وغمرت ضفافه. وتحسباً للأسوأ قامت خدمات الطوارئ والدفاع المدني الوطنية بتكديس أكياس الرمل، كما هو الحال هنا بالقرب من زغرب.

  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    كلبان محظوظان

    عمليات الإنقاذ ليست حكراً على البشر فقط، بل امتدت إلى الحيوانات الأليفة أيضاً. هذان الكلبان في منطقة بالقرب من زغرب حالفهما الحظ وتم إجلاؤهما من المنطقة المغمورة بالفيضانات بواسطة عمال الإنقاذ. وبالإضافة إلى كرواتيا وسلوفينيا والنمسا حدثت فيضانات في البوسنة والهرسك وصربيا.

  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    الماء من السماء ومن الأرض

    في منطقة دويتشلاندسبيرغ النمساوية غمرت المياه الشوارع والطوابق السفلية، ما أدى لحدوث الانهيارات الأرضية وإغلاق الطرق. وأعلنت حالة الطوارئ هناك بسبب هطول الأمطار بغزارة. تسببت المياه الغزيرة كذلك في ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل حاد، ما تسبب في غمر أقبية المنازل بالمياه. ووفق رجال الإطفاء والدفاع المدني يتعين تفريغ المياه من الأقبية بالمضخات عدة مرات لأنها مستمرة في التدفق من الأسفل.

  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    إجازة مبتورة

    بالنسبة لهؤلاء السياح في منطقة لابيتز النمساوية، انتهت بالتأكيد فرحة الإجازة. ففد فروا بجلودهم وأمتعتهم للوصول إلى بر الأمان. ووفق نادي السيارات النمساوي ÖAMTC، خفت حدة الفيضانات في الأنهار إلى حد كبير، ولكن هناك خطر حدوث انهيارات أرضية في العديد من الأماكن بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

  • Kroatien | Überschwemmungen

    الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي والناتو

    تحدت شباك كرة السلة هذه في زغرب الفيضانات. الآن بعد أن توقفت الأمطار، حان الوقت للبدء في أعمال رفع الأنقاض وإعادة الإعمار. طلبت سلوفينيا آلات ثقيلة و20 جسراً متحركاً يصل طولها إلى 40 متراً من وكالة الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي، فيما طلبت من الناتو خمس طائرات هليكوبتر كبيرة للنقل، و200 جندي، و20 جسر طوارئ آخر.


  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    عندما تكسر المياه الخرسانة المسلحة

    هذا الجسر الواقع في بلدة ستراني في جنوب سلوفينيا لم يعد قادراً على تحمل ضغط المياه وانهار بفعل الفيضانات. أدى دمار البنية التحتية إلى عزل العديد من المناطق عن العالم الخارجي وصعّب عمليات الإجلاء في المناطق النائية. ولقي ستة أشخاص حتفهم في الفيضانات في سلوفينيا حتى الثلاثاء (الثامن من آب/أغسطس 2023).

  • Slowenien | Überschwemmungen

    فجأة ذهب كل شيء!

    في مدينة بريفاليي الصغيرة في شمال سلوفينيا، غرق هذا المنزل تحت المياه ولم يعد بادياً منه سوى قمته. في غضون ذلك وتحسباً من حدوث الانهيارات الأرضية، تم إخلاء بعض المناطق من سكانها. وأغرقت أمطار غزيرة قسماً كبيراً من وسط البلاد وشمال شرقها.

  • Slowenien | Überschwemmungen

    معركة مع الطين

    بدأت أعمال إزالة الأنقاض والتحدي الأهم إزالة كتل الطين الهائل المتراكم في كل مكان. ويتعين تعبئة كل الموارد المتاحة بدءاً من العربة اليدوية إلى الحفارة الآلية. بحسب قول رئيس الوزراء روبرت غولوب الفيضانات "أسوأ كارثة طبيعية" منذ استقلال سلوفينيا في عام 1991.

  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    أكياس الرمل على ضفاف سافا

    وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب الأنهار في كرواتيا. فاضت مياه نهر سافا وغمرت ضفافه. وتحسباً للأسوأ قامت خدمات الطوارئ والدفاع المدني الوطنية بتكديس أكياس الرمل، كما هو الحال هنا بالقرب من زغرب.

  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    كلبان محظوظان

    عمليات الإنقاذ ليست حكراً على البشر فقط، بل امتدت إلى الحيوانات الأليفة أيضاً. هذان الكلبان في منطقة بالقرب من زغرب حالفهما الحظ وتم إجلاؤهما من المنطقة المغمورة بالفيضانات بواسطة عمال الإنقاذ. وبالإضافة إلى كرواتيا وسلوفينيا والنمسا حدثت فيضانات في البوسنة والهرسك وصربيا.

  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    الماء من السماء ومن الأرض

    في منطقة دويتشلاندسبيرغ النمساوية غمرت المياه الشوارع والطوابق السفلية، ما أدى لحدوث الانهيارات الأرضية وإغلاق الطرق. وأعلنت حالة الطوارئ هناك بسبب هطول الأمطار بغزارة. تسببت المياه الغزيرة كذلك في ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل حاد، ما تسبب في غمر أقبية المنازل بالمياه. ووفق رجال الإطفاء والدفاع المدني يتعين تفريغ المياه من الأقبية بالمضخات عدة مرات لأنها مستمرة في التدفق من الأسفل.

  • BG Überschwemmungen in Österreich, Slowenien und Kroatien

    إجازة مبتورة

    بالنسبة لهؤلاء السياح في منطقة لابيتز النمساوية، انتهت بالتأكيد فرحة الإجازة. ففد فروا بجلودهم وأمتعتهم للوصول إلى بر الأمان. ووفق نادي السيارات النمساوي ÖAMTC، خفت حدة الفيضانات في الأنهار إلى حد كبير، ولكن هناك خطر حدوث انهيارات أرضية في العديد من الأماكن بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

  • Kroatien | Überschwemmungen

    الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي والناتو

    تحدت شباك كرة السلة هذه في زغرب الفيضانات. الآن بعد أن توقفت الأمطار، حان الوقت للبدء في أعمال رفع الأنقاض وإعادة الإعمار. طلبت سلوفينيا آلات ثقيلة و20 جسراً متحركاً يصل طولها إلى 40 متراً من وكالة الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي، فيما طلبت من الناتو خمس طائرات هليكوبتر كبيرة للنقل، و200 جندي، و20 جسر طوارئ آخر.


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