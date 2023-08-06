فيضانات سلوفينيا في صور: معركة ضد الأنقاض والطين!

عندما تكسر المياه الخرسانة المسلحة

هذا الجسر الواقع في بلدة ستراني في جنوب سلوفينيا لم يعد قادراً على تحمل ضغط المياه وانهار بفعل الفيضانات. أدى دمار البنية التحتية إلى عزل العديد من المناطق عن العالم الخارجي وصعّب عمليات الإجلاء في المناطق النائية. ولقي ستة أشخاص حتفهم في الفيضانات في سلوفينيا حتى الثلاثاء (الثامن من آب/أغسطس 2023).