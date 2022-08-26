فيضانات باكستان: واحد من بين سبعة أشخاص تضرر من الكارثة المناخية

أكثر مما تسببه الحروب - أرقام قياسية في أعداد النازحين بسبب المناخ

ارتفع عدد النازحين حول العالم إلى أكثر من 40 مليون شخص، جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي خاصة ارتفاع درجات حرارة الأرض في عام 2020، وسط تحذيرات من استمرار النزوح بسبب التغير المناخي.