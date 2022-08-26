 فيضانات باكستان: واحد من بين سبعة أشخاص تضرر من الكارثة المناخية | DW الأخبار | DW | 28.08.2022

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فيضانات باكستان: واحد من بين سبعة أشخاص تضرر من الكارثة المناخية

خلفت الفيضانات الموسمية أكثر من الف قتيل وطلب من الآلاف اخلاء منازلهم، ومع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، أعلنت الحكومة في باكستان حالة الطوارئ.

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