فيضانات باكستان: واحد من بين سبعة أشخاص تضرر من الكارثة المناخية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
خلفت الفيضانات الموسمية أكثر من الف قتيل وطلب من الآلاف اخلاء منازلهم، ومع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، أعلنت الحكومة في باكستان حالة الطوارئ.
ارتفع عدد النازحين حول العالم إلى أكثر من 40 مليون شخص، جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي خاصة ارتفاع درجات حرارة الأرض في عام 2020، وسط تحذيرات من استمرار النزوح بسبب التغير المناخي.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول