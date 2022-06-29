 فيضانات السودان تودي بحياة عشرات الأشخاص | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.08.2022

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فيضانات السودان تودي بحياة عشرات الأشخاص

أعلنت السلطات السودانية أن الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد أودت بحياة نحو 52 شخصا. وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد سيولا خطيرة.

صورة من الدمار الذي خلفته فيضانات السودان (13 أغسطس / آب 2022)

صورة من الدمار الذي خلفته فيضانات السودان (13 أغسطس / آب 2022)

تسببت فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في  السودان بمقتل 52 شخصا على الأقل في حصيلة أولية، وإلحاق أضرار بآلاف المنازل منذ بدء موسم المطر في أيار/ مايو حسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية. وتعاني عدد من ولايات السودان سنويا من فيضانات مدمرة، خاصة خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، وتسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وسط اتهامات للسلطات بعدم اتخاذ تدابير وقائية قبل بدء موسم الأمطار.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني التابع للشرطة السودانية العميد عبد الجليل عبد الرحيم القول إنه منذ بداية الموسم "توفى 52 شخصا وأصيب نحو 25 آخرين في ولايات السودان نتيجة  للسيول". وتتزايد المخاوف من تكرار المشكلات المزمنة التي تعاني منها معظم المدن والقرى النائية في ظل مؤشرات بهطول أمطار غزيرة خلال الشهر الجاري.

وكشف المسؤول الشرطي عن انهيار 5.345 منزلا كليا في جميع أنحاء البلاد، ونحو 2.862 منزلا شهدت انهيارا جزئيا، إلى جانب تدمير 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا، علاوة على تضرر أراض زراعية غمرتها مياه السيول تقدر مساحتها بـ 540 فدانا.

 في تقرير صدر الاثنين الماضي قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالى 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم المطر. وبحسب المكتب كان نحو 314,500 شخص قد تضرروا في السودان خلال موسم الأمطار في 2021.
 

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)

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