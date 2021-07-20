فيضانات ألمانيا: قيمة صندوق إعادة الإعمار نحو 30 مليار يورو

صرحت مصادر في الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين (التاسع من آب/أغسطس 2021) بأن قيمة صندوق إعادة الإعمار المخصص للمناطق المتضررة من كارثة الفيضانات في ألمانيا ولاسيما في غرب البلاد يمكن أن تصل إلى نحو 30 مليار يورو. جاء ذلك بعد اجتماع افتراضي لرؤساء مكاتب رؤساء حكومات الولايات مع ممثلين عن الحكومة الاتحادية.

وتعتزم المستشارة أنغيلا ميركل الاتفاق مع رؤساء حكومات الولايات على صندوق إعادة الإعمار خلال اجتماعهم غدا الثلاثاء. وذكرت مصادر تابعة لحكومات الولايات أن هذا المبلغ لم يتم الاتفاق عليه بشكل قاطع حيث لا يزال هناك نقص في قواعد حساب الخسائر.

ووفقا لمشروع قرار تم إعداده ظهر اليوم، فإن من المنتظر إنشاء "صندوق وطني لمساعدات الإعمار 2021" كملكية خاصة للحكومة الاتحادية. ومن المنتظر أن تتحمل الحكومة الاتحادية نصف تكاليف تمويل تدابير إعادة الإعمار التي تقوم بها الولايات فيما تتحمل الولايات النصف الآخر، وستقدم الولايات إسهامها عبر تعديل توزيع حصيلة ضريبة المبيعات على مدار 20 عاما.

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من جانبه، أعلن رئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا ارمين لاشيت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن كارثة الفيضانات في الولاية الألمانية الأكبر من حيث عدد السكان تتجاوز 13 مليار يورو.

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وأضاف مرشح تحالف ميركل المسيحي لمنصب المستشار أن قيمة الأضرار في ولاية راينلاند بفالتس لا تقل عن هذه القيمة أيضا، لافتا إلى أن هذا يعني أن الصندوق المزمع يجب ألا تقل قيمته عما يتراوح بين 20 و30 مليار يورو.

وفي سياق متصل، أشارت تقديرات ولاية بافاريا الألمانية إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن السيول التي وقعت في الأسابيع والشهور الماضية بلغت نحو 300 مليون يورو.

وذكرت وزارة المالية في الولاية الواقعة جنوب ألمانيا أنها أبلغت الحكومة الاتحادية بهذه القيمة اليوم الاثنين، وأوضحت الوزارة أن هذه الخسائر موزعة على القطاعات الأربعة وهم الأُسَر والبلديات والزراعة بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة.

خ.س/أ.ح (د ب أ)