فيضانات ألمانيا: قيمة صندوق إعادة الإعمار نحو 30 مليار يورو

صرحت مصادر في الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين (التاسع من آب/أغسطس 2021) بأن قيمة صندوق إعادة الإعمار المخصص للمناطق المتضررة من كارثة الفيضانات في ألمانيا ولاسيما في غرب البلاد يمكن أن تصل إلى نحو 30 مليار يورو. جاء ذلك بعد اجتماع افتراضي لرؤساء مكاتب رؤساء حكومات الولايات مع ممثلين عن الحكومة الاتحادية.
وتعتزم المستشارة أنغيلا ميركل الاتفاق مع رؤساء حكومات الولايات على صندوق إعادة الإعمار خلال اجتماعهم غدا الثلاثاء. وذكرت مصادر تابعة لحكومات الولايات أن هذا المبلغ لم يتم الاتفاق عليه بشكل قاطع حيث لا يزال هناك نقص في قواعد حساب الخسائر.
ووفقا لمشروع قرار تم إعداده ظهر اليوم، فإن من المنتظر إنشاء "صندوق وطني لمساعدات الإعمار 2021" كملكية خاصة للحكومة الاتحادية. ومن المنتظر أن تتحمل الحكومة الاتحادية نصف تكاليف تمويل تدابير إعادة الإعمار التي تقوم بها الولايات فيما تتحمل الولايات النصف الآخر، وستقدم الولايات إسهامها عبر تعديل توزيع حصيلة ضريبة المبيعات على مدار 20 عاما.
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من جانبه، أعلن رئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا ارمين لاشيت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن كارثة الفيضانات في الولاية الألمانية الأكبر من حيث عدد السكان تتجاوز 13 مليار يورو.
وأضاف مرشح تحالف ميركل المسيحي لمنصب المستشار أن قيمة الأضرار في ولاية راينلاند بفالتس لا تقل عن هذه القيمة أيضا، لافتا إلى أن هذا يعني أن الصندوق المزمع يجب ألا تقل قيمته عما يتراوح بين 20 و30 مليار يورو.
وفي سياق متصل، أشارت تقديرات ولاية بافاريا الألمانية إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن السيول التي وقعت في الأسابيع والشهور الماضية بلغت نحو 300 مليون يورو.
وذكرت وزارة المالية في الولاية الواقعة جنوب ألمانيا أنها أبلغت الحكومة الاتحادية بهذه القيمة اليوم الاثنين، وأوضحت الوزارة أن هذه الخسائر موزعة على القطاعات الأربعة وهم الأُسَر والبلديات والزراعة بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة.
خ.س/أ.ح (د ب أ)
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فيضانات عارمة في أوروبا
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ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟
مواسم أمطار شديدة
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موجات حرارة غير مسبوقة في كندا وأمريكا
باتت موجات الحر غير المسبوقة أمرا شائعا في عدد من ولايات أمريكا كواشنطن وأوريغون وكذلك مقاطعة "بريتيش كولومبيا" الكندية أواخر يونيو/ حزيران. وتسببت المستويات القياسية من الحرارة الناجمة عن "قبة حرارية" نادرة القوة حيث حُبس الهواء الساخن لأيام، في وفاة المئات. سجلت قرية ليتون الكندية درجة حرارة بلغت 49.6 درجة مئوية هي الأعلى على الإطلاق على مستوى البلاد.
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ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟
عواصف رعدية.. والسبب حرائق الغابات
انتهت موجة الحرارة في جنوبي ولاية أوريغون الأمريكية، لكن الظروف الجافة التي خلفتها زادت من خطر اندلاع موسم هو الأسوأ من مواسم حرائق الغابات في تلك المنطقة. وأدى حريق "أوريغون بوتليج" إلى إحراق مساحة تقترب من مساحة مدينة لوس أنجلوس في غضون أسبوعين ليصل الدخان إلى نيويورك. ووفقا لدراسة حديثة فإن هذا الطقس السيء كان من المستحيل حدوثه بشكل عملي لولا ظاهرة التغير المناخي الناجمة عن الأنشطة البشرية.
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غابات الأمازون .. مصير مجهول
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"على شفا الموت جوعا"
بعد سنوات من الجفاف الحاد يعاني قرابة 1.14 مليون شخص في مدغشقر من انعدام الأمن الغذائي إذ يضطر كثيرون إلى أكل الصبار وأوراق الأشجار وحتى الجراد في وضع يرقى إلى المجاعة. ويقول العلماء إن الوضع المتردي في مدغشقر يشكل أول مجاعة في التاريخ الحديث يكون سببها الرئيسي ظاهرة "التغير المناخي"، إذ لا يعود سبب هذه المجاعة إلى كوارث طبيعية أو صراع سياسي أو حتى تدمير المحاصيل جراء الجفاف.
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نازحون بسبب المناخ
وصل عدد النازحين جراء الصراعات والكوارث الطبيعية في 2020 إلى أعلى معدل له في عشر سنوات إذ بلغ رقما قياسيا تجاوز عتبة 55 مليون شخص فروا إلى أماكن أخرى في بلادهم. كذلك اضطر قرابة 26 مليون شخص إلى عبور حدود بلادهم واللجوء إلى دول أخرى. ووفقا لتقرير نشرته منظمات تعنى بشؤون اللاجئين في مايو/ أيار، فإن ثلاثة أرباع من اضطروا إلى النزوح في بلادهم كانوا ضحايا الظروف المناخية القاسية. مارتن كويبلر/ م.ع