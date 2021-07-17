 فيضانات ألمانيا ـ الشرطة تسجل محاولات نهب متاجر متضررة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.07.2021

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أخبار

فيضانات ألمانيا ـ الشرطة تسجل محاولات نهب متاجر متضررة

فيما تتجه الأنظار بالتعاطف والتضامن مع ضحايا كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا، أعلنت الشرطة عن تسجيل عدة محاولات لنهب المحال والمتاجر المتضررة بالكارثة في مدن بولايتي شمال الراين ويستفاليا وراينلاند بفالس.

منطقة تجارية في مدينة باد نوين آر في ولاية راينلاند بفالس تضررت بفعل الفيضانات

منطقة تجارية في مدينة باد نوين آر في ولاية راينلاند بفالس تضررت بفعل الفيضانات

في الوقت الذي تعم فيه الفوضى المناطق المنكوبة  بالفيضانات في غرب ألمانيا  وحملات التضامن مع الضحايا، قام بعض الأشخاص بمحاولة لسرقة المتاجر المتضررة بشدة من جراء الفيضانات في مدينتي إيشفايلر وشتولبيرغ بولاية شمال الراين ويستفاليا. وتمكنت الشرطة من اعتقال خمسة منهم مؤقتاً بتهمة السرقة، كما أعلنت الشرطة في الجمعة.

مختارات

وبحسب معلومات الشرطة قام شخص يبلغ الـ 32 من العمر بمحاولة سرقة بعض الأشياء من متجر للمجوهرات في مدينة شتولبيرغ، وحين تحدث إليه بعض الموجودين في المكان، ترك المتهم غنيمته وحاول الهرب، كما تنقل مجلة "فوكوس" الألمانية.

وفي حادثة أخرى دخلت امرأتان بعمر الـ 28 والـ 24 برفقة رجل في الـ 35 إلى سوبر ماركت في شتولبيرغ أيضاً بهدف سرقة المواد الغذائية وألعاب الأطفال.

وفي إيشفايلر أراد رجل الدخول إلى صيدلية لسرقة بعض الأدوية. وتنقل المجلة عن متحدث باسم الشرطة فإن أغلب المحال والمتاجر في المدينتين قد تضررت مداخلها بسبب  السيول الجارفة. وأضاف المتحدث أن الشرطة قيدت بيانات هؤلاء الأشخاص قبل إطلاق سراحهم مرة أخرى، كما عرضت إحدى النساء التي حاولت سرقة المتجر، على قاضي التحقيق.

وفي منطقة آفايلر المنكوبة بالفيضانات في  ولاية راينلاند بفالس  أوقفت الشرطة رجلين حاولا اقتحام أحد المتاجر. وعُرض المتهمان بعملية السطو على قاضي التحقيق، لكنه أمر بإطلاق سراحهما لعدم توفر قرائن كافية للاشتباه بهما، كما قال المدعي العام في مدينة كوبلنز، الذي استأنف التحقيقات ضدهما. وقالت الشرطة أن البعض استغل الفوضى التي خلفتها كارثة الفيضانات غير المسبوقة للسطو على المتاجر وأمتنعت عن تقديم أي تفاصيل أخرى عن عددها.

وبعد هطول أمطار غزيرة لعدة أيام، لقي 130 أشخاص في ألمانيا وحدها حتفهم في أكبر عدد يقتل في  كارثة طبيعية هناك منذ نحو 60 عاماً  ومن بينهم 12 شخصا في دار للمعاقين فاجأتهم الفيضانات خلال الليل. كما أعلنت السلطات عن مئات المفقودين. وتركت الكارثة خراباً هائلاً في العديد من المدن والقرى بغرب ألمانيا.

ع.غ/ ع.ج.م

  • Deutschland | Unwetter in Rheinland-Pfalz

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    هيجان الأنهار

    يعتبر "كيل" (Kyll) رافدا صغيرا من نهر موزيل الشهير الذي تتدفق مياهه من منطقة والونيا البلجيكية إلى ولايات شمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس الألمانية. سقوط الأمطار بغزارة جعل الرافد "كيل" اللذي يمر عبر مركز "بيتبورغ بروم" بمنطقة "أيفل" التي تأثرت بشكل خاص بالعاصفة، يفيض ويغرق أجزاء من قرية "إيردورف".

  • Deutschland | Unwetter in Rheinland-Pfalz

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    فيضان القرن في "آهر" (Ahr)

    تسببت الأمطار الغزيرة الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021) في فيضان وادي "آهر" (Ahrthal)، حيث تجاوز منسوب المياه في النهر مترين مقارنة بأعلى معدل سجله مؤشر النهر، الذي حول شوارع بلدة "إش" (Esch) بمنطقة آرفايلر (Ahrweiler) إلى سيول، فيما غمرت المياه العديد من القرى والبلدات في المنطقة.

  • Deutschland | Unwetter in Nordrhein-Westfalen

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    تدخل الجيش الألماني

    تم إطلاق نظام إنذار الكوارث في العديد من المناطق في غرب ألمانيا بهدف تسهيل التنسيق بين السلطات في المناطق المنكوبة وكذلك لفتح مجال التعاون مع قوات الجيش. في الصورة يظهر جنديين ألمانيين في مركبة إنقاذ مدرعة ووراءهما معدات تطهير ثقيلة لإزالة الأضرار التي لحقت بمدينة هاغن بسبب فيضان نهر "ناهمة" (Nahma).

  • Unwetter in Deutschland | NRW

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    إجلاء السكان من بعض الأحياء السكنية

    في مدينة لايشلينغن الصغيرة، لجأ السكان على مساعدة بعضهم البعض لتجاوز الفيضانات التي تسبب فيها نهر "فوبر" الذي ارتفع منسوب مياهه جراء هطول الأمطار الغزيرة. وقد استدعى ذلك إخلاء أجزاء من المدينة، خاصة في ظل المخاوف من انهيار أحد السدود.

  • Deutschland | Unwetter in Nordrhein-Westfalen

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    خسائر مادية جسيمة

    خلفت الأمطار الغزيرة الني شهدتها ألمانيا وبعض الدول المجاورة لها خسائر مادية جسيمة تقدر بملايين اليوروهات. وفي الصورة تظهر سيارة مغطاة بالركام بعد فيضان نهر "ناهمة" في مدينة هاغن.

  • Überschwemmung nach Unwetter in der Eifel

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    حواجز خشبية لم تجد نفعا

    حاول رجال الإطفاء في العديد من المناطق بتقليل الخسائر، كما هز الشأن هنا من خلال بناء جدار خشبي في منطقة "ميشوس" (Mayschoss) لحمايتها الفيضانات. لكن هذه المحاولات لم تجد نفعا أمام قوة المياه.

  • Deutschland | Unwetter in Altena

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    أكثر من 20 قتيل وفقد العشرات

    لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وفقد العشرات اليوم الخميس في ألمانيا بعدما تسببت الأمطار القياسية في غرب أوروبا في فيضان الأنهار على ضفافها لتجتاح المنازل وتغمر الأقبية. وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر 70 آخرون في عداد المفقودين في منطقة آرفيلر، التي تشتهر بزراعة العنب بولاية راينلاند بالاتينات بعد أن فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه ودمر ستة منازل.

  • Deutschland | Unwetter in Rheinland-Pfalz

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    اضطراب النقل العام

    تسببت الأمطار في اضطراب النقل العام بشدة، إذ توقفت خدمة القطارات السريعة في ألمانيا، كما تعطلت حركة المرور المحلية والبعيدة المدى في أجزاء كبيرة من غرب ألمانيا. في الصورة يظهر قطار متوقف في محطة كورديل في منطقة ترير زاربورغ بولاية راينلاند بفالتس.

  • Belgien Unwetter Hochwasser

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    قتلى في بلجيكا أيضا

    في بلجيكا قُتل شخصان بسبب الأمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعدما جرفها فيضان أحد الأنهار. وانهارت نحو عشرة منازل في بيبنستر بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق البلدة الواقعة في شرق البلاد. وتم إجلاء السكان من أكثر من ألف منزل.

  • Belgien Unwetter Hochwasser

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    أضرار في البنية التحتية

    تسببت الأمطار في اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام، كما تم تعليق حركة المرور على نهر الميز الممر المائي البلجيكي الرئيسي المهدد بخطر الفيضان. وستستغرق أعمال التهيئة في بلجيكا وقتًا طويلاً بعدما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المتضررة. وتظهر في الصورة سيارة جرفتها المياه لتصطدم بسياج خشبي في شارع غمرته المياه.

  • Schweiz Unwetter Sturm Hochwasser

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    الخوف من "فيضانات القرن" في سويسرا

    هطلت كميات هائلة من الأمطار في الأيام الأخيرة في سويسرا ما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه بشكل خطير ودفع العاصمة برن إلى نشر سدود عائمة لمواجهة احتمال حدوث فيضانات غير مسبوقة. وتحت تأثير الأمطار الغزيرة، يستمر مستوى المياه في البحيرات في الارتفاع. وتوقف حركة الملاحة وتواصل الإبلاغ عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق. وتظهر هذه الصورة الجوية نهر ألين الذي فاضت ضفافه بسبب هطول الأمطار الغزيرة.


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كثيرة هي تفاصيل المأساة التي خلفتها كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا التي راح ضحيتها العشرات والمئات من المفقودين. تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ12 شخصاً من ذوي الإعاقة لاقوا حتفهم في أسرتهم ليلاً بعد أن فاجأتهم السيول الجارفة.