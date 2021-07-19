فيضانات ألمانيا.. خليفة ميركل المحتمل يعتذر عن ضحكته "الغبية"

اعتذر آرمين لاشيت المرشح المحتمل لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد (25 تموز/يوليو 2021) عن الضحك أثناء زيارة لبلدة اجتاحتها الفيضانات الأسبوع الماضي، وهي زلة أضرت بشعبيته قبل شهرين من الانتخابات الاتحادية. وقال لاشيت للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (ZDF) "كان أمراً غبياً، ولم يكن ينبغي أن يحدث، وأنا آسف لذلك".

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إنسا اليوم الأحد أن 57 بالمئة من الألمان ينظرون إلى تصرفات لاشيت، أثناء كارثة الفيضانات التي أودت بحياة 180 شخصاً على الأقل، بأنها سلبية. كما أظهر الاستطلاع أنه في تصويت مباشر على منصب المستشار، سيحصل لاشيت على 15 بالمئة فقط، بانخفاض خمس نقاط عن الأسبوع الماضي، مقارنة بنسبة 21 بالمئة لمنافسه الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس.

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وفي المقابلة التي ستبث مساء اليوم الأحد قال لاشيت إنه مصمم على تحويل حملته لانتخابات 26 أيلول/سبتمبر إلى قضايا مثل الاقتصاد وتغير المناخ: "هناك الكثير على المحك بالنسبة لألمانيا. يتعلق الأمر بكيفية استعادة ألمانيا للنمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا".

وتتقدم كتلة لاشيت المحافظة بحوالي عشر نقاط على حزب الخضر في معظم استطلاعات الرأي، لكنه يدفع الآن ثمنا للقطات ظهر فيها وهو يضحك على مزحة أثناء زيارته لبلدة إرفتشتات في مطلع الأسبوع الماضي بينما كان رئيس البلاد يلقي خطاباً حزيناً.

خ.س/ع.ج (رويترز، أ ف ب)