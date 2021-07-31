فيضانات ألمانيا.. تحقيق ضد مسؤول محلي بتهمة القتل نتيجة الإهمال

بدأ المدعي العام في مدينة كوبلنتس الألمانية تحقيقا ضد مسؤول محلي في منطقة آرفايلر التي تضررت بشدة جراء الفيضانات. وأعلنت السلطات، اليوم الجمعة (السادس من آب/أغسطس 2021)، أنها بدأت تحقيقات ضد مدير إدارة المنطقة يورغن بفولر بتهمة الاشتباه المبدئي في القتل نتيجة الإهمال والتسبب في إصابات جسدية نتيجة الإهمال.
وبحسب البيانات، يشتبه أن بفولر، وهو سياسي منتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، ارتكب إخفاقات في أداء المهام المنوط بها ليلة كارثة الفيضانات في 14 تموز/يوليو الماضي، عندما كان في الخدمة على الأرجح ولديه "سلطات منفردة لاتخاذ القرار".
وقال ممثلو الادعاء إن إجراءات التحقيق موجهة أيضا ضد عضو آخر في فريق إدارة الأزمة الذي، وفقا للمعلومات الحالية، "تولى مؤقتا على الأقل" إدارة عمليات الإنقاذ.
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كما شرع المدعي العام في مدينة كولونيا بالتحقيق ضد مجهولين للاشتباه في مخالفات أثناء عملية البناء عرضت حياة سكان في منطقة إيرفتشتات-بليسم للخطر، حسب ما صرح الادعاء العام. وباشر الادعاء العام في المدينة التحقيق بشأن تقصير مسؤولين محليين أثناء الكارثة.
وأسفرت الفيضانات التي ضربت المنطقة الواقعة على نهر آرفي غرب ألمانيا حتى الآن عن مقتل 141 شخصا، ولا يزال هناك 17 آخرين في عداد المفقودين.
وتضرر حوالي 42 ألف شخص من عواقب الفيضانات، وتعرض الكثيرون لتدمير منازلهم وممتلكاتهم.
خ.س/ف.ي (د ب أ)
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تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟
هيلموت شميدت خلال فيضانات هامبورغ عام 1962
تسبب الفيضان الهائل لبحر الشمال في شباط/ فبراير 1962 في مقتل أكثر من 300 شخص فيما ترك عشرات الآلاف في مدينة هامبورغ الساحلية الألمانية دون مأوى. الحادثة التي كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة المستشار الأسبق هيلموت شميدت الذي كان حينها وزيراً للداخلية في هامبورغ. إذ اكتسب من خلال إدارته للأزمة، وخاصة قراره لتحشيد الجيش للمساعدة، شعبية على مستوى البلاد.
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تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟
هيلموت كول خلال فيضانات ولاية براندنبورغ عام 1997
كان "مهندس الوحدة الألمانية" المستشار الأسبق هيلموت كول في المرحلة الأخيرة من ولاية حكمه عندما زار ولاية براندنبورغ الشرقية في عام 1997 بعد فيضانات ضخمة على طول نهر الأودر. الكارثة التي أطلق عليها غالباً اسم "Einheitsflut": "فيضان الوحدة"، باعتبارها أول أزمة وطنية لاختبار التضامن بين ألمانيا الشرقية والغربية التي كان قد أعيد توحيدها حديثاً.
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تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟
غيرهارد شرودر، بلدة غريما عام 2002
انقلبت حظوظ غيرهارد شرودر عندما سقطت الأمطار في ساكسونيا في صيف 2002 وتسببت الفيضانات القاتلة بأضرار على ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك. إذ مع تراجع حظوطه خلال حملته الانتخابية، ارتدى المستشار الاشتراكي الديموقراطي جزمة مطاطية ليخرج بصورة المسؤول عن إدارة الأزمة في بلدة غريما الشرقية الصغيرة. وفاز في الانتخابات بعد شهر من ذلك.
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تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟
إدموند روديغر شتويبر في باساو عام 2002
كان خصم غيرهارد شرودر، إدموند شتويبر، المرشح لمنصب المستشار عن الاتحاد المسيجي في إجازة بشمال ألمانيا عندما وقعت الكارثة. ووصل إلى ولاية ساكسونيا بعد أيام قليلة فقط، واشتكى بمرارة من "سياحة الفيضانات" التي يمارسها منافسه.
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تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟
أنغيلا ميركل في نيو غارج عام 2006
زارت أنغيلا ميركل مناطق الفيضانات عدة مرات خلال فترة توليها منصب مستشارة لألمانيا. حدث أول فيضان كبير خلال فترة ولايتها في أذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2006 مرة أخرى حول نهر إلبه في ولاية ساكسونيا. وقد وقعت الكارثة بعد أشهر قليلة من إعصار كاترينا في نيو أورلينز بالولايات المتحدة، عندما تعرض جورج دبليو بوش للهجوم لفشله في تنظيم استجابة مناسبة. لذا حرصت ميركل على تجنب انتقادات مشابهة.
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تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟
أنغيلا ميركل في دريسدن عام 2013
تعرض شرق ألمانيا وجنوبها مرة أخرى لفيضانات شديدة في صيف 2013، هذه المرة قبل بضعة أشهر من الانتخابات. وبات المركز التاريخي لمدينة دريسدن مهدداً، حيث تسبب نهر الإلبه ضفافه في فيضانات واسعة النطاق ضربت معظم مناطق وسط أوروبا. وزارت ميركل المناطق المتضررة في ولايتي ساكسونيا وبافاريا ووعدت بتقديم المساعدات.
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تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟
ارمين لاشيت في مدينة هاغن عام 2021
ألغى مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي لخلافة ميركل ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا كافة المواعيد لزيارة مدينة هاغن المتضررة بشدة في ولايته. غير أن المخاطر السياسية كبيرة، حيث يتم ربط الفيضانات المميتة بتغير المناخ، في حين يُعرف لاشيت كحامي لصناعة الفحم في الولاية، مما قد ينعكس سلباً على حملته.
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تاريخ الفيضانات في ألمانيا.. مصائب قوم عند ساسة فوائد؟
أولاف شولتس في مدينة باد نوينار عام 2021
كما ظهر مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمستشارية أولاف شولتس في ولاية راينلاند بفالس المجاورة بعد أن ضربت الفيضانات، إلى جانب رئيسة وزراء الولاية ورفيقته في الحزب مالو دراير. على الرغم من أن حزبه يظهر تراجعاً في الاستطلاعات بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلا أن شولتس، بصفته وزيراً للمالية، كان قادراً على الوعد بتقديم مساعدة فورية للمناطق المنكوبة. نايت بنيامين / ر.ض