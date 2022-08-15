 فيسبوك يفقد مكانته بين التطبيقات الأكثر تنزيلا على الأجهزة الذكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.08.2022

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فيسبوك يفقد مكانته بين التطبيقات الأكثر تنزيلا على الأجهزة الذكية

يبدو أن شعبية فيسبوك بدأت تتراجع، إذ بدأ التطبيق يعاني من أجل الحفاظ على مركزه ضمن قائمة أكثر 10 تطبيقات تنزيلا على الأجهزة الذكية في الولايات المتحدة بحسب تحليل لبيانات موقع آب ستور.

تطبيقات منافسة تتقدم على حساب فيسبوك

تطبيقات منافسة تتقدم على حساب فيسبوك

 ذكر موقع تك كرانش المتخصص في مواضيع التكنولوجيا أنه مع تحول المستخدمين الشبان إلى منصات التواصل الاجتماعي الأحدث مثل تيك توك وبي ريال، تعاني المنصات التقليدية مثلفيسبوك من أجل المحافظة على شعبيتها.

فعلى سبيل المثال خرج تطبيق فيسبوك في العام الماضي من قائمة التطبيقات المجانية العشرة الأكثر تنزيلا سبع مرات. لكن في عام 2022، ارتفع عدد مرات خروج التطبيق من القائمة إلى 97 مرة، وهو ما يشير إلى  أنفيسبوك قد يخرج من القائمة تماما بسبب تزايد شعبية التطبيقات الجديدة المنافسة.

وخلال النصف الأول من العام الماضي خرج فيسبوك من قائمة التطبيقات العشرة الأوائل  ست مرات فقط، لكن في النصف الأول من العام الحالي خرج التطبيق من القائمة 59 مرة.

كما  ظل التطبيق خارج قائمة  التطبيقات العشرة الأوائل  لمدة 37 يوما متصلة خلال العام الحالي، في حين كانت الفترة الأطول في العام الماضي يومين فقط. كما أكد تحليل جديد لبيانات متجر التطبيقات آب ستور قدمته منصة داتا دوت أيه.آي  تراجع شعبية تطبيق فيسبوك، حيث أشار إلى خروج التطبيق من قائمة التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلا في الولايات المتحدة 4 مرات خلال العام الماضي، مقابل 110 أيام خلال العام الحالي. وتركزت فترة خروج التطبيق من قائمة العشرة الأوائل خلال شهور نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو الماضية.

و.ب/م.س (د ب أ) 

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