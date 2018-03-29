 فيسبوك يعلن سرقة ملايين من صور المشتركين | أخبار | DW | 14.12.2018

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أخبار

فيسبوك يعلن سرقة ملايين من صور المشتركين

أعلن فيسبوك أن اختراقاً لموقع التواصل الاجتماعي سرب إلى مئات التطبيقات امكانية الوصول إلى صور خاصة ل 6.8 مليون مشترك. وتمكن فيسبوك من تجاوز الاختراق بعد إثني عشر يوما من نشاطه.

Facebook Social Media Bots Messenger Bots (Getty Images/G. Chapman)

اختُرقت حسابات 6.8 مليون مشترك على فيسبوك وسُربت صورهم الخاصة إلى 876 تطبيق في اختراق غير مسبوق لفيسبوك أعلن عنه اليوم (الجمعة 14 كانون الثاني/ ديسمبر 2018)، وقد جرى كشفه بعد إثني عشر يوماً، وتم ايقاف نشاطه في 25 أيلول/ سبتمبر المنصرم.

الاختراق سرّب صوراً شخصية وصور مشاركات للمستخدمين، كما أنه تمكن من الوصول إلى صورٍ من Facebook Marketplace وإلى صورٍ جرى تحميلها على فيسبوك لكنها لم تنزل في بوستات معلنة.

في العادة يسمح لمهندسي التطبيقات بالوصول إلى صور المستخدمين التي نزلت على التايم لاين الخاص بهم.

وأعلن فيسبوك أن لديه نسخا عن صور لمشاركات (بوستات) لم تتم لمدة ثلاثة أيام فحسب. " إذا حمّل أحدهم صورة إلى فيسبوك ولكنه لم ينشرها في بوست لسبب ما، يتعلق بظروف عمله أو انقطاعه عن النت لفترة ما، فنحن نحتفظ بالصورة لمدة 3 أيام تتيح للمستخدم إذا عاد خلالها أن يكمل نشر البوست"، هكذا جاء إعلان فيسبوك.
وتمكن 1500 تطبيق في المجمل من الوصول إلى الصور، وهو ما اعتذر عنه فيسبوك، مضيفاً أنّ المشتركين الذين طالهم الضرر قد تم إشعارهم بما جرى، فيما تعمل شركة فيسبوك مع مشغلي التطبيقات على محو الصور.

فيسبوك الذي يشترك في خدمته 1.5 مليار مستخدم ناشط، يومياً تعرض إلى فضائح متعاقبة تتعلق بتسرب معلومات المشتركين إلى أطراف أخرى، ربما كانت من أشهرها أن شركة "كامبريدج اناليتيكا" التي استخدمت معلومات فيسبوك عام 2016 لدعم حملة بركسيت ولدعم حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية.

م.م/ ع.خ ( د ب ا)

  • Playboy Magazin USA Cover (Getty Images/J. Kempin)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    بلاي بوي

    قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.

  • SpaceX Falcon Heavy Rakete am Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Reuters/T. Baur)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سبيس إكس وتيسلا

    قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.

  • Internet Logo Mozilla Firefox Browser (LEON NEAL/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    موزيلا

    أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".

  • Logo Headquarters Commerzbank Frankfurt am Main (Daniel Roland/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مصرف "كومرتس بنك"

    أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.

  • WhatsApp Messenger (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مؤسس واتس آب

    كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.

  • Produktfoto Sonos Tuning (picture-alliance/AP Photo/Sonos)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سونوس

    قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".

  • Foodtrends - Dr. Oetker Schokoladen Pizza (Dr. Oetker)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    "دكتور أوتكر"

    طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.

  • Facebook Cambridge Analytica Whistleblower (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    رد فيسبوك؟

    رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م


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صرحت عدة شركات بأنها قد تتخلى عن فيسبوك أو تتوقف بشكل مؤقت عن استخدامه. غير أن فيسبوك قالت إنها لم تلاحظ استعداداً كبيراً من المشتركين للتخلي عن حساباتهم وتلبية نداء الحملة التي دعت لحذف الفيسبوك بعد فضيحة سرقة البيانات.

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