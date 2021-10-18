فيسبوك يعتزم توظيف 10 آلاف ذوي "مهارات عالية" داخل دول الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة فيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستوفر 10 آلاف وظيفة جديدة لذوي المهارات العالية داخل الاتحاد الأوروبي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة للمساعدة في بناء ما يسمى بـ"ميتافيرس".

وجاء في بيان لنيك كليغ نائب الرئيس للتخطيط والعلاقات العامة في فيسبوك: "أن الشركة تتعاون مع آخرين لتطوير"مرحلة جديدة من التجارب الافتراضية المترابطة باستخدام تقنيات؛ مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز" أو "ميتافيرس"، وهو مصطلح يستخدم لوصف العوالم الرقميةالتي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد.

وذكر البيان أن الميتافيرس لديها القدرة على المساعدة في إتاحة الوصول إلى فرص إبداعية واجتماعية واقتصادية جديدة، "وسوف يقوم الأوروبيون بتشكيلها بشكل أفضل منذ البداية".

وقال كليغ إن الاستثمار كان بمثابة "تصويت على الثقة في قوة صناعة التكنولوجيا الأوروبية"، مشددا على أن أوروبا "مهمة بشكل هائل لفيسبوك"، وتابع أنه "بالإضافة إلى المواهب التقنية الناشئة، فإن الاتحاد الأوروبي يلعب أيضا دورا مهما في تشكيل القواعد الجديدة للإنترنت".

ويقود صانعو السياسة الأوروبيون الطريق للمساعدة في إدخال القيم الأوروبية مثل حرية التعبير والخصوصية والشفافية وحقوق الأفراد في "الأعمال اليومية للإنترنت".

وتتعرض الشركة الأمريكية لضغوط على المستوى الدولي، بعد أن وجهت مديرة انتاج سابقة بفيسبوك في أوائل تشرين أول/أكتوبر الجاري اتهاما للشركة بعدم الشفافية الكافية بشأن احتمالية تسبب الشبكة في إحداث ضرر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.

وردت فيسبوك بأن الشبكة على الإنترنت تعمل كل يوم على إيجاد توازن بين حق المليارات من الناس في حرية التعبير وبين بيئة آمنة للمستخدمين.

م.ش/م.س (د ب أ)