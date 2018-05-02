 فيسبوك يطلق خدمة المواعدة ويركز فيها على ″الحب الحقيقي″ | عالم المنوعات | DW | 06.09.2019

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منوعات

فيسبوك يطلق خدمة المواعدة ويركز فيها على "الحب الحقيقي"

قام فيسبوك بتفعيل ميزة المواعدة في الولايات المتحدة، بعد أكثر من عام على الإعلان عنها لأول مرة. فيسبوك يعد المستخدمين أن تتم المواعدة بسرية تامة، ومن غير معرفة الأصدقاء الموجودين على حساب فيسبوك. فمتى ستكون متاحة للجميع؟

Facebook Dating (picture-alliance/Facebook via AP Photo)

صورة لميزة المواعدة على فيسبوك

أطلق الموقع الأزرق خدمة مجانية جديدة تدعى "مواعدة فيسبوك- Facebook Dating". وتم تفعيل الخدمة في الولايات المتحدة. وبذلك أصبحت هذه الميزة موجودة في 19 دولة في أمريكا الجنوبية وآسيا. وكان فيسبوك قد أعلن عن الخاصية الجديدة في مايو/أيار 2018. إلا أن هذه الميزة لم تفعل بعد في دول أوربا. ومن المتوقع أن تفعل خدمة المواعدة في عام 2020.

الخدمة ستعمل على تقريب الأشخاص المتشابهين في الاهتمامات من بعضهم. ويمكن من خلال الخاصية الجديدة إنشاء حساب خاص بالمواعدة منفصل عن الحساب الأساسي لفيسبوك، ما يتيح للشخص فرصة البحث عن شريك، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم كونهم أصدقاء على فيسبوك. ويؤكد ناثان شارب، المدير المسؤول عن هذه الميزة الجديدة، أن "التواصل بين شخصين لن ينجح إلا إذا أراد الطرفان ذلك".

Facebook Logo (picture-alliance/dpa/F. Sommer)

منافسة كبيرة بين تطبيقات المواعدة

دخول فيسبوك سوق تطبيقات المواعدة برفع مستوى المنافسة بشكل كبير. وتراجعت أسهم شركة Match Group MTCH، التي تمتلك تطبيقات المواعدة بما فيها الأكثر شهرة Tinder و Match و OkCupid، بما يصل إلى 6٪ في التعاملات المبكرة يوم أمس الخميس. وكانت أسهم الشركة قد انخفضت سابقا بحوالي 20% في اليوم الذي أعلن فيه Facebook لأول مرة عن ميزة المواعدة في عام 2018.

من الجدير ذكره أن مستخدمي الخاصية الجديدة لن يتمكنوا في البداية، على عكس أغلب التطبيقات الأخرى، من تبادل الصور أو مقاطع فيديو أو روابط. وأوضحت شارمين هونغ، مديرة المنتجات في Facebook Dating، خلال لقاء مع شبكة CNN: "نحن نعلم أن الصور ومقاطع الفيديو غير المناسبة يمكن أن تدمر بالفعل تجارب المواعدة. لذلك نريد أن نتأكد من أنه يمكنك بناء الثقة بين الشخصين، قبل الانتقال إلى خدمة الدردشة". من جهته أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، العام الماضي، أن المواعدة على فيسبوك "يجب أن تكون حول بناء علاقات حقيقية طويلة الأمد، وليس مغامرات سريعة".

Facebook Logo Lupe (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

هل يثق المستخدمون بمشاركة تجاربهم الحميمة على فيسبوك؟

تأتي هذه الخطوة بعد تعرض فيسبوك منذ أكثر من عام لانتقادات شديدة بسبب إجراءات وصول البيانات الشخصية لطرف ثالث، وكانت فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي اخترقت فيها بيانات شخصية لـ87 مليون مستخدم، أثارت موجة غضب لدى المستخدمين. شركة فيسبوك تقول إن من انتهك معايير الاستخدام من خلال حسابه، أو الذي يُعتبر مشتبه به، لن يكون قادرا على استخدام ميزة المواعدة Dating. وفي هذا السياق يقول شارب، من خلال مقال نشره على موقع "غرفة أخبار فيسبوك": "إن العثور على شريك الحب أمر شخصي للغاية. لهذا السبب تأكدنا من أن التواصل بين الطرفين يتم بشكل سري. الأمن والخصوصية هما أهم الأشياء في المنتج الجديد".

أ.د.و

  • Playboy Magazin USA Cover (Getty Images/J. Kempin)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    بلاي بوي

    قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.

  • SpaceX Falcon Heavy Rakete am Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Reuters/T. Baur)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سبيس إكس وتيسلا

    قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.

  • Internet Logo Mozilla Firefox Browser (LEON NEAL/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    موزيلا

    أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".

  • Logo Headquarters Commerzbank Frankfurt am Main (Daniel Roland/AFP/Getty Images)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مصرف "كومرتس بنك"

    أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.

  • WhatsApp Messenger (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    مؤسس واتس آب

    كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.

  • Produktfoto Sonos Tuning (picture-alliance/AP Photo/Sonos)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    سونوس

    قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".

  • Foodtrends - Dr. Oetker Schokoladen Pizza (Dr. Oetker)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    "دكتور أوتكر"

    طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.

  • Facebook Cambridge Analytica Whistleblower (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

    شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!

    رد فيسبوك؟

    رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م


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