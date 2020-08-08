فيسبوك يحظر صور "بيتر الأسود" ويحذف ملايين المشاركات عن كورونا

حذف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكثر من 7 ملايين مشاركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب احتوائها على معلومات خطأ عن فيروس كورونا المستجد ويمكن أن تمثل خطورة على صحة الناس.

كما وضع موقع التواصل الاجتماعي الأشهر علامات تحذير على حوالي 98 مليون مشاركة تحتوي على معلومات مشكوك فيها لكنها أقل خطورة عن الفيروس، بحسب ما ذكره جاي روزين نائب رئيس شركة فيسبوك.

وتواجه شبكة فيسبوك ضغوطا متزايدة لتقليل المعلومات المزيفة على منصتها، حيث اتخذت موقفا أشد صرامة بشأن مراقبة المحتوى خلال الشهور الأخيرة.

وحذفت شبكة فيسبوك مؤخرا مشاركة من صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب احتوائها على بيانات غير صحيحة عن جائحة كورونا.

وذكرت شركة فيسبوك في رسالة عبر الإنترنت إنه "في حين تحسنت تكنولوجيا تحديد حذف المحتوى المخالف للقواعد لدينا، مازالت هناك مناطق نعتمد فيها على الناس في كل من المراجعة وتطوير تقنياتنا".

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ويحذف صور "بيتر الأسود"

كماأعلن فيسبوك وانستغرام، حظر نشر الصور التقليدية المثيرة للجدل لشخصية عيد الميلاد الهولندية والبلجيكية زفارت بيت، أو بيتر الأسود.

وعرضت فيسبوك قواعد استخدام جديدة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية.

وأصبحت الصور النمطية التمييزية مثل بيتر الأسود محظورة الآن بموجب هذه القواعد الجديدة في هولندا وبلجيكا، حسبما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء.

وتعد الشركة الأمريكية المكياج الأسود والشفاه الغليظة والشعر المستعار المجعد من بين الصور النمطية. وسيتم إزالة الصور أو الرسومات أو مقاطع الفيديو الخاصة بالشخصيات النمطية من الموقع إذا تم الإبلاغ عنها.

وقالت الشركة في بيان إن "فيسبوك يرى أنه من غير المقبول أن يشعر الناس بالتمييز ضدهم وعدم الأمان بسبب بعض التقارير.. إن "سينتركلاس مهرجان للجميع".

وسينتركلاس هو اسم سانتا كلوز في هولندا وبلجيكا، ويرافقه تقليديا المساعد الأسود المثير خلال ظهوره ليلة عيد الميلاد.

وكان هناك رد فعل قوي على الحظر المفروض على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحدث مؤيدو تقليد "بيتر الأسود" عن "هجوم على حرية التعبير"، في حين أشادت المنظمات المناهضة للعنصرية بهذه "الإشارة الإيجابية والمشجعة".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)